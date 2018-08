Kim Kardashian y Kanye West tendrán un cuarto hijo por alquiler de vientre

Kim Kardashian y Kanye West continúan con planes de agrandar la familia. Siete meses después del nacimiento de Chicago West, la pareja se prepara para la llegada de su cuarto hijo.



“Todavía les queda un embrión”, reveló una fuente cercana a la familia dando a entender que la pareja nuevamente utilizará el método de alquiler de vientre así como lo hicieron con su tercer hijo, Chicago.

Los rumores aseguran que Kim y Kanye tendrá al bebé por gestación subrogada. En su programa, “Keeping Up With the Kardashians” la mediática explicó que sus médicos le indicaron que por razones de salud y por las complicaciones que tuvo con los embarazos de sus hijos mayores, no debería gestar un nuevo embarazo.

En varias entrevistas, Kim aseguró que sueña con tener una familia numerosa y que sus hijos crezcan con muchos hermanos así como lo hizo ella. La estrella del reality y Kanye esperan implantar el embrión antes de fin de año.