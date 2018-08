Revertir la decadencia

La corrupción ha tenido un papel decisivo en la decadencia de los últimos 75 años. Igual o mayor que las ideologías estatistas o la cultura anticapitalista de amplios sectores de la sociedad.

Así como la corrupción policial aumentó la inseguridad y la sindical ha fundido gremios y obras sociales, la "repartija" entre políticos y empresarios ha impedido el funcionamiento de cualquier atisbo de mercado y de una economía competitiva.

La magnitud de los negocios espurios adquirió tal volumen que terminó convirtiéndose en una desventaja comparativa que lastró el crecimiento económico.

Y no se trata sólo de la estafa con la obra pública, la energía o el transporte. Cuando el consumidor paga por productos electrónicos precios siderales comparados con los de cualquier otro país de la región, debe preguntarse por el peaje que políticos y empresarios organizaron en Tierra del Fuego bajo el pretexto de generar mano de obra en los armaderos.

La experiencia kirchnerista no es la única en materia de corrupción, sino la más ostentosa. No sólo por la escala, sino por la impunidad. Pero al kirchnerismo no lo amparó únicamente la Justicia: en materia de corrupción el principal papel lo tiene el electorado. Los políticos no lo dicen porque es "piantavotos", pero Cristina Kirchner llegó a la presidencia en 2011 con el 54% de los votos después de ocho años de un saqueo más escandaloso que el de la era Menem. Dicho sea de paso, Menem consiguió su segunda presidencia con el 50% de los votos cuando todos sabían perfectamente quién era.

Hoy después de Boudou, Jaime, López, Lázaro y De Vido (por no hacer la lista interminable), CFK sigue teniendo un 30% de piso electoral en el distrito más grande del país y buena parte del peronismo aferrado a sus polleras. Según las encuestas, un tercio de los "millenials" no se preocupa por la corrupción si el gobierno le resuelve sus problemas. CFK tiene su apoyo más fuerte entre los menores de 30 años. Es evidente que no se trata de un problema que se pueda resolver de una vez para siempre con la acción de un Bonadio o la inacción de un Macri.

Además de un factor de subdesarrollo económico, la corrupción constituye una amenaza al sistema democrático. Uno de los hechos más ostensibles en este terreno es la entrega de fondos entre los sectores más pobres para llevarlos a parodias de movilizaciones populares con el objetivo de conseguir más fondos. Un sistema de punteros que se alimenta de pobres y fondos públicos, mientras la pobreza sube verticalmente. El mejor ejemplo de esto es el del conurbano, donde vive el electorado más fiel a CFK.

CORRUPTOS SUELTOS

Otra víctima de la corrupción es la igualdad ante la ley, fundamento de la democracia. Los corruptos andan (o andaban hasta ahora) sueltos, lo que socava el valor de la ley, última barrera entre la civilización y la selva. Por eso la ventana de oportunidad abierta por los cuadernos y los arrepentidos es única en los últimos 35 años de democracia. Pero sólo si la sociedad lo quiere, las instituciones funcionan y la sanción es ejemplar, habrá posibilidad de comenzar a revertir la decadencia.

Fuente: La Prensa