La respuesta de Alejandro Fantino a la carta abierta de su prima kirchnerista

Además de encontrar una gran repercusión en las redes sociales con la alegoría sobre el flan y la realidad del país, el reportaje que Alejandro Fantino le realizó a Alfredo Casero sigue dando que hablar, aún a varios días de haberse emitido en Animales Sueltos. Porque ahora el conductor salió a responderle a una prima suya, Edelveis Almada, quien en su cuenta de Facebook dejó un extenso escrito criticando su reportaje al actor.

"Hay mucha gente enojada por la nota que le hice a Casero. Pero mucha…", dijo Fantino al abrir su programa en La Red, Fantino 910. Y de inmediato hizo referencia al texto de Almada, que señaló como una "prima segunda" a quien le guarda "mucho" aprecio, pese a no verla desde hace 15 años. "Ella escribió una carta muy enojada. Y entiendo muchísimo su enojo", continuó el periodista, reafirmando que la mujer tiene un hermano (Elvio Almada) desaparecido por la última dictadura militar.

"Ella dice que me repudia por haber entrevistado a (Mauricio) Macri sin pudor, o al Gordo Casero. Lamento mucho su dolor, la entiendo y comprendo. Pero yo hago periodismo. Es mi profesión y mi trabajo", advirtió Fantino, aclarando que no puede "hacerse cargo de la decepción de mucha gente", pero señalando con énfasis que tiene "tranquilidad espiritual" por cómo se comporta con sus familiares.

Abogada de profesión, Almada es, según su primo, "una muy buena persona" y "de mucha lucha social, que ayudaba a gente que no tenía para llevar adelante". Simpatizante kirchnernista, Ede –como la llama Fantino– "apoyó muchísimo al gobierno" de Cristina Fernández de Kirchner. Y en gran parte sobre esa afinidad se basa el repudio de la mujer a las palabras de Casero.

Pero además, Edelveis hace hincapié en su escrito al tramo del reportaje donde el ex Cha Cha Cha habla de los Derechos Humanos: "No puedo dejar pasar que (Fantino) se ría con un tipejo de las Abuelas, de las Madres, de los Hijos", acusó. Y en rigor, es justamente en ese momento de la entrevista –luego de que el actor expusiera su "¡Queremos flan!"– en que el periodista le pone un freno al actor:

Casero: —¿Viste el último nieto que encontró la Carlotto (por Estela, de Abuelas de Plaza de Mayo)? ¿Un pibe de 40 años?

Fantino: —Bueno, pero eso… No, no…

Casero: —Se te va la comisura.

Fantino: —No, no se me va. Es una cosa muy sensible, Alfredo.

Casero: —No me parece nada sensible.

Fantino: —A mí me parece sensible.

De allí que, en el descargo que hizo en la radio, el conductor del ciclo de América explicó: "Le seguí la locura del flan a Casero, pero cuando habló de Abuelas volví y le dije que se estaba yendo al carajo". Y se explayó: "No siento haber agraviado la memoria de mi primo Elvio, ni a la institución Abuelas. Es más, tengo un enorme respeto y admiración por Estela de Carlotto. Ahora… yo no me puedo hacer cargo del enojo que provoque, incluso en un familiar".

A poco de concluir, el hombre nacido en Santa Fe le puso firmeza a sus palabras para dirigirse directamente a Edelveis. "No te puedo permitir que te metas con la memoria de mis abuelos, abuelos que vos no conociste –le dijo–. Vos no tenés ni idea quién era mi abuelo Juan. Y deberías tener mucho respeto por la historia de mi abuela Jacoba. No me olvido de mis orígenes".

Fantino cerró su descargo haciendo referencia a una parte puntual del texto de su prima, cuando cuenta que juntaban "moneditas para comprarle un regalo, un autito de juguete, una pelota, llevarlo a tomar un helado, festejarle su niñez": "¿Cómo le voy a contestar con bronca a una persona que me compró un juguete?".