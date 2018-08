“Arañitas” en las piernas

Son un problema estético que aqueja especialmente al sexo femenino.

Para conocer qué tratamientos y medidas preventivas hay que tomar, hicimos esta nota con el Doctor Alberto Alvarez, especialista del Instituto Fleni, quien responde

las preguntas que las mujeres siempre quieren saber sobre este trastorno.

5 PREGUNTAS INICIALES

Dr Alvarez : ¿en qué se diferencia una telangiectasia de una várice?

Las telangiectasias o “arañitas” son dilataciones de pequeñas venitas en el espesor de la piel. Las várices son enfermedades de las venas superficiales de los miembros inferiores por insuficiencia venosa, por cuestiones traumáticas o pos-flebíticas.

¿Las “arañitas” son graves? No, salvo las que aparecen en la zona de los tobillos, que indican insuficiencia venosa profunda. Las que aparecen en las piernas no tienen otra connotación, pueden permanecer muchos años y sólo se quitan por razones estéticas, siempre y cuando le moleste a quien las lleve y no a quien las mira.

¿Pueden causar dolor?; ¿se pueden expandir?

No, no causan dolor ni se convierten en várices. Con respecto a la expansión, eso es totalmente anárquico; puede darse o no.

¿Están asociadas al estilo de vida?

No; las dos causas importantes de aparición son la parte hereditaria y la hormonal. Los cambios hormonales de la mujer (regla mensual, primeras menstruaciones, embarazos, tomar anticonceptivos y los tratamientos hormonales) provocan una irrupción de hormonas a nivel sanguíneo que puede causar fragilidad capilar y la aparición de arañitas. Hasta las alteraciones emocionales son una causa: el estrés, la ansiedad y la angustia pueden generar telangiectasias.

¿Se pueden prevenir?

Se puede ayudar a la prevención, pero nunca prevenir totalmente; sin embargo, si hay antecedentes hereditarios, la consulta precoz al médico puede dar pautas para atacar el problema desde el principio y no cuando el cuadro está más avanzado.

OPCIONES MÉDICAS

Escleroterapia, el tratamiento clásico

• En qué consiste: se inyectan micro-gotas de una sustancia esclerosante en la luz de la “arañita”, para provocar una microinflamación y obstruir el paso del glóbulo rojo que da color a la telangiectasia.

• Consejo del especialista: “En el mundo médico serio, éste sigue siendo el tratamiento más reconocido, pero hay que usar el esclerosante adecuado según el tipo de piel de la paciente y es una técnica que debe ser realizada por médicos, porque es un acto médico.”

Otros datos importantes

• Para evitar la hiperpigmentación de la piel y el fotoenvejecimiento, hay que usar siempre un protector solar de factor mínimo 15 en las zonas tratadas con esclerosantes.

• La escleroterapia no duele, si es practicada por expertos.

• Este tratamiento tapa las arañitas que se ven, pero no puede contrarrestar la tendencia hereditaria ni lo que provoquen los cambios hormonales futuros. Por eso, no es verdad que las arañitas “vuelvan” después del tratamiento, sino que pueden aparecer otras más, del mismo modo en que surgieron las actuales.

Láser. El tratamiento de moda

• Qué es: la aplicación de láser sobre las “arañitas”.

• La opinión médica: “No ha superado las ventajas del esclerosante; el láser puede funcionar muy bien en arañitas de la cara, que son rojas, mucho más superficiales y aisladas, pero en las piernas, donde la profundidad de aparición de las telangiectasias varía, la eficacia del láser comienza a disminuir y aumentan las acciones colaterales: dolor y calor local, puede causar hiperpigmentación y formar una pequeña escara (quemadurita) en la zona donde se introduce. Además, la piel puede quedar hiperpigmentada, con atrofias blancas o sólo pudo haberse borrado una parte de todo el grupo de arañitas.”

Inyecciones con espuma. El tratamiento “a prueba”

• De qué se trata: en la telangiectasia, se inyecta una mousse esclerosante de acción ultra-rápida.

• Visión del especialista: “las inyecciones con espuma son un tratamiento controvertido dentro del mundo de la flebología. Ni todas las venas hay que tratarlas con esclerosantes, con o sin espuma, ni todas las venas hay que tratarlas con cirugía. El tratamiento tiene que estar hecho a medida de cada paciente.”

Electroestimulación muscular. El tratamiento nuevo

• Qué es: un láser que provoca la estimulación del músculo, para tonificarlo y activar la microcirculación.

• Opinión especializada: “no hay un sólo tratamiento nuevo que pueda suplir a los demás; para tener buenos resultados, hay que trabajar la pierna desde la parte muscular y así, todos los agregados (píldoras, geles, cremas, masajes, etc.) rendirán mucho más.”

Complementos Terapéuticos

• Comprimidos

Los hay flebotónicos -que dan tono a la pared de la vena- y linfocinéticos (que ayudan a aumentar la velocidad de drenaje del líquido linfático para evitar la hinchazón de piernas). Prescriptos por un médico, son muy importantes en el tratamiento.

• Geles

Las sustancias más recomendadas son: castaño de Indias, hammamelis, ruscus, centella asiática y el extracto de melilotus. Se preparan en fórmulas magistrales, o se presentan en medicamentos elaborados por laboratorios.

• Medias de compresión elástica

Constituyen un verdadero “corazón periférico” que ayuda al retorno venoso, junto con los movimientos de la planta del pie y de los gemelos, que, con sus contracciones, activan la circulación. Son fundamentales en los tratamientos médicos.

Fuente: www.revistabuenasalud.cl