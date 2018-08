Se cayó la cotización del dólar en el mundo, menos en la Argentina y en Brasil

El hecho de que Donald Trump criticara abiertamente al presidente de la Reserva Federal -el Banco Central de Estados Unidos- sobre su idea de seguir subiendo las tasas de interés, debilitó al dólar.

El real fue el que peor la pasó; perdió 1,6% y volvió a los niveles del primer trimestre de 2016. El peso cedió 0,42%, sin que interviniera el Banco Central.

Las divisas de México y Chile subieron 0,62%. El dólar cayó también frente al DXL, la canasta de las seis monedas más importantes del mundo.

Una de las causas del enojo de Trump con Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal (FED), es que el Banco Central Europeo mantiene sus tasas de interés sin cambios, mientras Estados Unidos las sube. Esto es lo que hizo subir al euro y a la Libra Esterlina casi un uno por ciento.



La Fed tiene pensada dos subas más de tasas este año. Pero las posibilidades de que esto ocurra bajaron. Es seguro que las aumentará en septiembre, pero ahora el mercado duda de que repita el movimiento a fin de año. Antes 90% de los operadores apostaban a una suba en diciembre. Ahora solo 63% cree en esa posibilidad. Si esto sucediera beneficiaría a la Argentina y países emergentes, porque los acercaría al crédito internacional.

Más reservas, ahora sin intervención en el mercado de cambios

Pero, como siempre, ahora la Argentina depende de otros. Esto quedó demostrado en el informe del Banco Paribas de Brasil que desnudó la vulnerabilidad de ambos países ante la elección presidencial de octubre, donde Lula sigue siendo un candidato proscripto, pero con interrogantes. El dólar, en un mercado reducido, subió 12 centavos a $30,55 en bancos y casas de cambio.



En la plaza interbancaria, con escasos negocios por USD 456 millones, el dólar cerró a $29,95, siete centavos por encima del viernes. Cabe aclarar que todo el movimiento se produjo sin participación del Banco Central. No hubo licitación de dólares, ni ventas a futuro o participación de bancos oficiales.

Las reservas subieron USD 232 millones a USD 55.028 millones, debido a que subió el euro, la libra esterlina y el oro. Como las reservas incluyen estos activos, se revaluaron en USD 165 millones. La única salida de divisas fue un pago al exterior de USD 2 millones a Brasil.



En la plaza de bonos de la deuda, los negocios se mantuvieron en un nivel elevado. Se operaron $21.906 millones. El Bonar 2024, el título de referencia en dólares, subió 0,16%. Lo que más llamó la atención fue la caída de las tasas de Lebac que en el plazo de 28 días, bajaron 7 puntos de 44% a 37,01% anual.

Bajó el Merval con alto volumen de negocios

La Bolsa está gobernada por las dudas de inversores. Se negociaron $930 millones, un volumen elevado que no pudo evitar que el índice Merval de las acciones líderes perdiera 0,74 por ciento.



El escándalo de los cuadernos impide seguir una línea lógica. Cada vez que aparecen nuevos empresarios involucrados, los inversores se preguntan cuáles papeles serán afectados y si no habrá otros empresarios que están en la lista y que todavía no surgieron a la luz.

Esta incertidumbre hizo que fueran pocos los papeles destacados. YPF 3,74%, Mirgor 3,51%, Aluar 3,5% y Distribuidora de Gas Cuyana 2,95%, fueron lo más destacado. La caída más importante la padeció Petrobras, 4,13%, por la incertidumbre política de Brasil.

Los ADR argentinos, certificados de acciones que cotizan en dólares en Wall Street, tuvieron una rueda de recuperación después del traspié del lunes. Mercado Libre avanzó 2,72%, Telecom 1,46% y Banco Supervielle 1,13%, fueron lo mejor de la rueda.

La licitación de Letes concentra la atención de los inversores, en particular las emitidas a 203 días con tasa de 5% anual. En el Banco Central son optimistas y "off the record" comentaron que el resultado va a ser "bueno".

Fuente: Infobae