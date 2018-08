En medio del escándalo de las coimas, retiraron un busto de Néstor Kirchner en Ecuador

El busto de Néstor Kirchner situado en la Plaza Argentina de la ciudad de Quito, Ecuador, fue retirado este martes. La decisión se suma a la que adoptaron varios distritos de la Argentina en medio del estallido de la causa de los cuadernos de las coimas K.

"Fiel a los principios y valores que siempre han defendido los quiteños y para preservar la identidad del espacio público, este martes 21 de agosto, el Municipio de Quito retiró dicho monumento", indica el comunicado que distribuyó el municipio de Quito.

Además, indicaron que la figura ya se encuentra en las bodegas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y que en las próximas horas se pondrá a disposición de la Embajada de la Argentina "para que resuelva su destino".



Esta fue una iniciativa Byron Suquilanda, del Movimiento Creo, quien argumentó que el monumento homenaje es "una apología del delito y de la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años".

"El Ecuador es un país muy rico en identidad cultural y con una vasta pléyade de hombres a los cuales tenemos que imitar —dijo Suquilanda—. Es conocida por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina. Y es conocido por ustedes que el cometido por el cual fue creada la Unasur no esta cumpliendo con ese cometido".



Y agregó: "No tiene nada que hacer en el frente del edificio de la Unasur el monumento del ex Presidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos. No es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la Unasur".

"Por eso quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes y, por la dignidad del pueblo ecuatoriano y por el buen ejemplo a nuestra juventud, para exhortar que dicho monumento sea removido del edificio. El monumento no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural. Es una apología del delito y la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años", completó el legislador.



Por otra parte, en la Argentina la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehhmann presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del Centro Cultural Kirchner. "Las actuales investigaciones penales que desmenuzan una trama de corrupción vinculada con la anterior gestión de gobierno, hacen que sea impropio seguir manteniendo el nombre del ex presidente", explicó la legisladora.

La diputada santafesina consideró que "se ha hecho un excesivo culto a la personalidad de Nestor Kirchner ya que se puso su nombre en infinidad de obras públicas, la mayoría símbolo de la corrupción kirchnerista". El proyecto todavía no tiene estado parlamentario y ya recibió más de 8.000 adhesiones en la petición que se realizó en change.org

Fuente: Infobae