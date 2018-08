Cinthia Fernández, muy enamorada de Martín Baclini: "¡Amarte sin medidas!"

Cinthia Fernández y Martín Baclini construyen su historia de amor a pasos agigantados. Tras la pública separación con el padre de sus tres hijas, Matías Defederico, la panelista de "Involucrados" decidió darse otra oportunidad para volver a amar.

Prueba de ello fue el viaje que ambos hicieron en julio a Las Vegas donde le contaron al mundo que realmente se aman y que el romance va muy en serio. Recordemos que Fernández venía de una larga temporada teatral con Mahatma en Carlos Paz, que durante el verano se separó y que se reinstaló en la vida cotidiana junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

En Las Vegas, los novios no perdieron tiempo: la bailarina cumplió un sueño personal en la ciudad del pecado cuando fue a ver "O", el famoso espectáculo del Cirque du Soleil en el hotel Bellagio.Hasta ahora, el novio de Cinthia prefirió no aparecer en las redes sociales de la bailarina. Recordemos, Baclini es un empresario rosarino que no forma parte del medio artístico. Sin embargo, hace pocas horas, Fernández le dedicó estas palabras en su cuenta de Instagram: