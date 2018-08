Record de De Vido: 13 ex funcionarios que trabajaban con él, presos o procesados

Por el extinto Ministerio de Planificación Federal, que comandó Julio De Vido durante los 12 años de gobierno kirchnerista, se montaron distintos “sistemas” de recaudación. La energía, los subsidios al transporte y la obra pública fueron los sectores que se usaron para financiar la política y que estaban bajo control del ex ministro. Toda esa estructura de recolección de pagos ilegales quedó al descubierto con los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003 trajo a a manejar los millones de la obra pública a De Vido, quien ya lo había acompañado en la intendencia de Río Gallegos y a fines de los noventa como ministro de Gobierno en la Provincia de Santa Cruz.

Para manejar esas cifras, De Vido colocó, con la venia de Kirchner, a su banda de confianza que lo había acompañado desde sus tiempos en Santa Cruz. Hoy todos tienen problemas judiciales: están procesados, imputados, presos o arrepentidos. Entre ellos se destaca José López, hoy “arrepentido” en la causa de los cuadernos, el primo del ex presidente Carlos Santiago Kirchner y Ricardo Jaime (presos por corrupción) y el arrepentido Claudio Uberti.

Además, sumó a nuevos actores como Roberto Baratta, quien se integró al mundo pingüino y en la actualidad está detenido tras ser señalado por su chofer Centeno como el recaudador de "coimas" ante los empresarios. A esa "Banda" se incorporó José María Olazagasti, quien se convirtió en secretario privado de De Vido y otro de los recolector de coimas.

Según la declaración del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, los Kirchner recibieron sobornos por la obra pública por más de 13.000 millones de dólares. Y en transporte, sólo por los subsidios a los trenes, los sobornos superaron los 300 millones de dólares, según surge del testimonio del empresario Aldo Roggio.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el poder de De Vido también se extendió a otras áreas como el Organismo de Control de las Concesiones Viales, dependiente de Vialidad Nacional, que tenía a su cargo a Claudio Uberti, otro "arrepentido" que declaró haber recolectado coimas para De Vido y el matrimonio Kirchner, además de haber llevado bolsos con dinero en el Tango 01. El titular del OCCOVI incluso manejaba la relación con Venezuela, además del dinero que provenía del entonces gobierno de Hugo Chávez como en el caso de Antonnini Wilson y la valija con US$ 800.000.



En un repaso por el organigrama de Planificación Federal, todos los que estuvieron bajo las órdenes del jefe De Vido se encuentran actualmente en prisión, imputados o vinculados a casos de corrupción.

Además, De Vido logró ubicar a su esposa, Alessandra "Lali" Minnicelli en la Sigen, el organismo que debía controlarlo. ​El hermano de "Lali", Claudio "El Mono" Minnicelli, está preso en la causa de los contenedores truchos.

La mayoría de los funcionarios investigados acompañó a De Vido durante los 12 años de gestión kirchnerista. Sin embargo, en 2012, Cristina Kirchner, quien nunca se llevó bien con De Vido, metió mano en su cartera y le sacó Transporte que pasó a depender del Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo. Fue luego de la tragedia de Once donde murieron 51 personas. Ese caso lo tiene a De Vido en la etapa final del juicio oral. Schiavi y Jaime fueron condenados en otro juicio por la tragedia de once.

Los testimonios de empresarios, y de los ex funcionarios arrepentidos en el expediente de las coimas lo ubican a De Vido en el centro de todas las maniobras. López, su mano derecha en 12 años de gestión K, aseguró que para la recolección de sobornos “seguía los lineamientos de De Vido”. Él sigue diciendo que es inocente.​

Uno por uno los ex funcionarios de Planificación Federal

Julio Miguel De Vido

El ministro de Planificación Federal está actualmente se encuentra preso en el marco de la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que investiga una presunta multimillonaria defraudación al Estado en su proceso de reconversión. Pero además está implicado en otras causas como la Tragedia de Once, donde una de las querellas pidió una condena de 4 años y medio de prisión. Fue involucrado en la causa de los cuadernos K, donde presentó un escrito negando que integrara una "asociación ilícita" y pidiendo su sobreseimiento. Está imputado como el "organizador" de la asociación ilícita que "comandaron Néstor y Cristina Kirchner" y que tuvo por objetivo "recaudar fondos ilegales" de las empresas contratistas del Estado.

Alessandra Minnicelli

La esposa de De Vido es su más ferviente defensora de la gestión de su marido. Estuvo a cargo de la Sindicatura General de la Nación y tuvo a cargo una productora televisiva que recibía subsidios millonarios de Planificación Federal, a través de convenios con universidades nacionales como la de San Martín y Tres de Febrero. Está imputada por enriquecimiento ilícito.

José Francisco López

Secretario de Obras Públicas, mano derecha de De Vido y quien manejó toda la obra pública durante el kirchnerismo. Fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2017 en un convento de General Rodríguez, queriendo esconder bolsos con dineros, que se estiman al menos unos ocho millones de dólares. Declaró como "arrepentido" en la causa de los cuadernos e implicó a Cristina Kirchner en el esquema de corrupción.

Roberto Baratta

Fue secretario de Coordinación y Gestión. "Soldado de la causa Néstor, soldado de Julio y del peronismo sobre todo", tal como se definió en un reportaje tras recobrar su libertad en el marco de la causa Río Turbio, donde se investiga el desvío de fondos de más de 6.900 millones de dólares entre los años años 2008 y 2015. Meses después volvería a prisión, luego de que su chofer, Oscar Centeno, quien escribió los ocho cuadernos que revelaron cómo, junto a otros funcionarios, Baratta recolectaba las coimas de las empresas que dependían del ex ministerio de Planificación. Fue el primer ex funcionario detenido, el miércoles 1 de agosto, cuando se desató el escándalo.

José María Olazagasti, secretario privado de De Vido

Detenido por la causa de los cuadernos de la corrupción. Uno de sus choferes lo acusó de querer darle una valija con 500.000 dólares para “comprar su voluntad”. Cuando empezó el Gobierno kirchnerista vivía en Lugano y tenía un Dodge 1500. Hoy colecciona autos de alta gama.

Claudio Uberti, titular del OCCOVI

Se hizo célebre por viajar en el vuelo donde detuvieron a Antonini Wilson con 800.000 dólares. Declaró como arrepentido y señaló a Néstor y Cristina Kirchner y a Julio de Vido en el “esquema” de coimas.

Rafael Enrique Llorens

Fue secretario Legal de Planificación Federal. Está implicado en la causa de los cuadernos de las coimas, debido a que el remisero de Baratta, Oscar Centeno, registró en sus cuadernos que el 28 de mayo del 2010 pasó a buscar a su jefe por “Tucumán 410” porque ahí Baratta y el ex secretario Legal y Técnico de De Vido, Rafael Llorens, se habían reunido “con (Benito) Roggio”, el empresario que admitió haber pagado el 5% de lo que recibió como subsidio a la tarifa de los subtes como coima para el Gobierno K.

Carlos Santiago Kirchner

Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal. El

primo del ex presidente fue detenido en diciembre de 2017 en los tribunales de Comodoro Py en el marco de una causa por fraude en la obra pública, por orden del juez Julián Ercolini, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien detectó maniobras de "entorpecimiento" de la investigación y advirtió que había riesgo de que se fugue.

Ricardo Jaime

Secretario de Transporte hasta 2009. Está acusado en más de treinta causas penales y tiene tres condenas que incluyen delitos de corrupción ​y defraudación contra la administración pública. Fue ​condenado a 6 años de prisión por la Tragedia de Once, al ser considerado partícipe necesario de administración fraudulenta. La Cámara decidió sumarle un cargo y subirle la condena. El cordobés, sin embargo, no está preso por esa tragedia, porque la pena aún no está firme; sino por enriquecimiento ilícito, entre otras cosas por la compra de material ferroviario a España y Portugal. Jaime es el ex funcionario K con más condenas y procesamientos, hasta ahora.

Daniel Cameron

Fue secretario de Energía desde 2003 a 2014. Está procesado en el expediente que investiga sobreprecios en la compra de gas natural licuado importado, aunque sin prisión preventiva. Y acusado de defraudación contra la administración pública. Según el juez federal Daniel Rafecas, avaló "actos tendientes a beneficiar a Odebrecht" durante la licitación para la ampliación de gasoductos, una causa conocida como "Skanska II".

Graciela Oporto

Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión, bajo las órdenes de José López, y esposa de Rafael Follonier, coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidencia. En 2016, fue indagada por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa por la corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que benefició a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.



Norberto Carlos Berner

Secretario de Comunicaciones. Tiene un juicio correccional en carácter de ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) por acciones administrativas que perjudicaron al Grupo Clarín durante el anterior gobierno y constituyeron una presunta violación al Código Penal.



Jorge Omar Mayoral

Tuvo a cargo de la secretaría de Minería, es otro de los implicados en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y además, está imputado en la causa Río Turbio.

Abel Claudio Fatala

Subsecretario de Obras Públicas. Está procesado en la causa que investiga el desvío de fondos entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a cargo de José López, para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa "Sueños Compartidos".



Germán Nivello

Era el número dos de José López en Planificación. Tuvo a cargo dos subsecretarías, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Tierras para el Hábitat Social. Declaró imputado como colaborador ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli, donde admitió haber entregado dinero como figura en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta.

Fabián López

Secretario de Recursos Hídricos y número dos de José López en la secretaría de Obras Públicas. En 2018, el juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, lo que no implica su sobreseimiento, en el marco de una de las causas sobre Odebrecht, donde fue imputado Aldo Roggio por la obra de Aysa. Es el actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Ricardo Luján

Subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Walter Rodríguez detectara una "inconsistencia financiera" de 2.598.704 pesos que no pudo justificar en su declaración patrimonial.

Juan Pablo Schiavi

Reemplazo a Jaime en la Secretaría de Transporte hasta el 2012, cuando dicha dependencia se fusionó con el Ministerio de Interior, entonces a cargo de Florencio Randazzo. Fue condenado a ocho años de prisión por la Tragedia de Once, su pena fue reducida a cinco.

Fuente: www.theworldnews.net