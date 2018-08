Fantino: "Yo no me puedo hacer cargo del enojo que provoque en un familiar"

El conductor de Animales Sueltos le respondió esta tarde a su prima Edelveis Almada en su programa de radio, tras las críticas de esta hacia sus entrevistas.

En el comienzo de Fantino 910 (La Red, de 14 a 16), señaló: "Hay mucha gente enojada. Estoy leyendo una carta de una prima, pero prima segunda. Una señora que yo aprecio mucho. Escribió una carta muy enojada. Entiendo muchísimo su enojo. Ella lo cuenta, tiene uno de sus hermanos que fue desaparecido por la dictadura. Es parte de mi familia".

"Dice que me repudia por haber entrevistado a Macri sin pudor o al gordo Casero. Lamento mucho su enojo o su dolor. La entiendo y comprendo, pero yo hago periodismo. Es mi profesión, mi trabajo. Yo no me puedo hacer cargo del enojo y la decepción de mucha gente. Yo tengo tranquilidad espiritual de cómo soy con mi familia", continuó.

Luego, Fantino reconoció el parentezco que lo une a Edelveis, pero destacó que hace 15 años no cruza palabra con ella. "Desde que me vine a Capital en el 92 la habré visto dos o tres veces en mi vida", aseguró y destacó que "Ede es una muy buena persona".

"Ella apoyó muchísimo al gobierno pasado. Es una persona de mucha lucha social, es abogada. Gente que no tiene para llevar adelante un juicio ella los ayudaba".

"Entrevistar es mi profesión. Yo no siento haber agraviado la memoria de mi primo Elvio ni a la institución Abuelas. Tengo enorme respeto y admiración por Estela de Carlotto. Yo no me puedo hacer cargo del enojo que provoque en un familiar. No es familiar de todos los fines de semana de vernos. Creo que su teléfono no lo tuve nunca. Pero bueno, entiendo su dolor, su enojo. Y entiendo que se sienta traicionada, aunque no sé desde que punto".

Y a continuación hizo referencia a su postura ante los dichos de Casero: "No siento haberle faltado el respeto a nadie. Le seguí la locura del flan a Casero. Pero cuando habló de Abuelas volví y le dije que se estaba yendo al carajo".

En el final de su descargo, con cierto tono de enojo, le habló directamente: "Estás muy equivocada. No te puedo permitir que vos te metas con la memoria de mis abuelos, abuelos que vos no conociste. Mi abuelo Juan vos no tenés ni idea quién era. Pero deberías tener mucho respeto por la historia de mi abuela Jacoba. No me entra el olvidarme de mis orígenes. Si hay una conexión que tengo es con mis orígenes. La conexión que yo tengo con mi gente, con mi zona, con el río es total".

Y cerró: "Pero no puedo contestarle con bronca. ¿Cómo le voy a contestar con bronca a una persona que me compró un juguete?"

Fuente: Clarín