“Me da verguenza tener parentesco”, dijo la prima sanfrancisqueña de Alejandro Fantino

Edelveis Almada, sanfrancisqueña prima de Alejandro Fantino (por parte de madre) reprochó el trabajo del conductor de Animales Sueltos a través de una carta abierta.

En su cuenta de Facebook, Almada, activista por los derechos humanos y familiar de desaparecidos en la última dictadura militar, aseguró que le "da vergüenza tener parentesco", con motivo de la actitud del animador ante las frases de Alfredo Casero en su programa días atrás, a quien entrevistó.

El texto completo

"'Face' me pregunta qué estoy pensando, justo acabo de ver un video de mi primo Alejandro Fantino, Y si, perdon, pero es mi primo hermano, hijo de una hermana de mi padre. Mi nombre es Edelveis Almada y la hermana de mi padre, madre de Alejandro, es Almada de apellido, el apellido de mi abuelo paterno. Y pese a que aqui todos saben de ese parentesco que no elegí, nadie me lo ha "reprochado". Pero tengo que decir que luego de que Alejandro escuchara entre risas al mediocre de Caseros, que le festejara sus chistes malisimos, su ordinariez, su vulgaridad, me vi compelida a decir que me da verguenza tener parentesco con Fantino.

Me da verguenza y pudor porque fui tutora de él cuando iba a la escuela San Martin y tenia que firmar sus libretas y sus faltas, que eran pocas notas y muchas inasistencias. Porque yo lo queria mucho a mi "primito", porque era hermoso, con sus ojos azules y su cabello rubio. Y porque era -es- el menor de los primos. Pero éste, el hombre en que se ha convertido,repito, este me da mucha verguenza y ahora tambien mucha rabia. Porque mi hermano Elvio, desaparecido en dictadura, mi hermano del que aun no conocemos su destino, mi hermano querido que seguramente murió entre torturas y espanto, lo habia elegido para ser su padrino. Ademas de primo, era su padrino.

Y cuando era pequeño Ale, asi le deciamos, juntabamos las monedas para comprarle un regalo, un autito de juguete, una pelota, llevarlo a tomar un helado, fetejarle su niñez. Y ahora me genera dolor, decepcion, verguenza, Ahora, cuando lo veo entrevistar sin pudor a Aldo Rico, a Macri, cuando lo veo entre risotadas festejar los agravios, me da mucha pena por mi hermano Elvio, por mis tias a las que ni siquiera, pese a todo el amor que le dieron, jamas volvio a verlas; me da pena por mi padre, su tio, me da pena él mismo, porque no ha aprendido nada de nuetra familia, porque se ha cagado en todos los valores que nosotros levantsamos como bandera, porque ha elegido la vereda del frente a nuestras convicciones, porque nunca, jamas ha nombrado o reividicado a Elvio, es mas creo que se averguenza de esta familia, eligiendo lo que mas conviene a sus intereses económicos. Por eso no puedo dejar pasar que se ria con un tipejo de las abuelas, de las madres, de los hijos, que sea complice de un sujeto apoyando sus risotadas y agravios, porque le conviene economicamente.

El se ha olvidado, quizas de donde nacio, de donde crecio, de donde son sus origenes, quizas quiera parecerse a macri mas que a sus abuelos. No me importa, pero es mi deber no dejar pasar otra cosa mas de todas las que estan sucediendo. Por eso no puedo sino REPUDIARLO. Y decirle, que si Elvio viviera, tambien lo haría, o quizas lo hubieramos educado, juntos, de de otra forma, con valores verdaderos. Por ahora solo le pido perdon a mis hermanos -hijos recuperados- a sus padres que estan en la situacion de Elvio Alberto, a los luchadores que este pobre enfermo entrevistado vapulea, y que el pobre enfermo de egoismo, Fantino pretende humillar con sus actitud"





Fuente: La Voz de San Justo