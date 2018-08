Por qué Lía Salgado está en silla de ruedas

Lía Salgado se encuentra alejada de los medios desde hace algún tiempo, pero ayer la conductora volvió a ser noticia luego de que el periodista Lío Pecoraro hablara sobre su delicado estado de salud.

"Lía no está pasando un momento a nivel salud. Esto viene hace un tiempo y con el correr de los años no se ha revertido. Literalmente, perdió el 40 por ciento de la fuerza muscular en sus piernas, por un diagnóstico mal otorgado", reveló Lío en Todas las tardes, el ciclo que Maju Lozano anima en Canal 9.

"Un día, Lía estaba caminando en la calle y se desploma. La levantan y la llevan a su departamento de Palermo. Pero le vuelve a pasar. Entonces, ella hace una consulta con un médico, y luego hace una interconsulta. Lo cierto es que terminó en silla de ruedas. Está en plena rehabilitación".

"Yo hablé con Lía esta mañana, le dije si quería hablar. Pero ahora están en La Plata. Ella podría contar su historia, porque la está luchando, quiere salir adelante y quiere volver a la televisión. Yo tengo audios de Lía, pero no quiero decir algo que no me autorizó", dijo luego.

Finalmente, el comunicador describió las dolencias de Salgado: "El diagnóstico que le dieron es que un nódulo sinovial se metió en las vértebras, eso genera agua y no la deja caminar. Por eso terminó en silla de ruedas".

Fuente: www.lacapital.com.ar