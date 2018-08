El escritor de “Cómo salvar tu matrimonio” mató a su esposa

Se trata del autor Derek Medina, quien mató a su esposa en Miami y se hizo cargo del crimen en su red social Facebook. Se entregó a la policía e inmediatamente quedó detenido.

Tiene de 31 años, y la fiscalía determinó: “está detenido en un centro penitenciario de Miami y acusado de asesinato en primer grado”.

Según el padre del asesino dijo que su hijo tenía una relación tormentosa con Jennifer Alfonso. Ellos estuvieron casados por tres años y luego se divorciaron, el año pasado se casaron de nuevo.

El colmo es que el hombre publicó seis libros de superación personal y autoayuda, incluido uno que tituló “Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio”.

Medina le disparó el jueves en la mañana múltiples veces a su esposa de 26 años. Habían tenido una acalorada discusión que llevó a la mujer a amenazar a su marido con un cuchillo.

Según la policía, tuvieron una discusión verbal en el dormitorio con Alfonso, quien le dijo que se iba y “lo dejaba”, por lo que el hombre la siguió escaleras abajo y se enfrentó a ella en la cocina, momento en que, según Medina, ella empezó a darle puños y lo amenazó con un cuchillo, según la declaración jurada.

Inmediatamente, Medina publicó el siguiente mensaje en Facebook: “Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa, los quiero amigos, los voy a extrañar, cuídense, gente de Facebook me van a ver en las noticias”.

Y agregó: Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo hice. Espero que me entiendan”.