Infografía: cuánto cayó el valor de las empresas locales desde que comenzó el caso de los cuadernos de las coimas

A los factores internos y externos que ya venían golpeando la cotización de las compañías argentinas en la Bolsa se sumó en las últimas semanas el caso de los cuadernos de la corrupción, que luego de destapar el escandaloso entramado de coimas entre empresarios y funcionarios, terminó impactando también en la economía. En el caso del valor de las acciones, por ejemplo, consumió en dos semanas de agosto toda la mejora obtenida en julio, de 15,5% en pesos y un 19,8% en dólares.

El escándalo se dio a conocer el 1° de agosto con la detención de 12 personas, entre ellos ex funcionarios y empresarios. Desde el 31 de julio, el día anterior a la difusión del caso, hasta el último viernes 17 de agosto, la capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en la Bolsa porteña cayó unos $227.104 millones o USD 7.468 millones.



El 31 de junio el valor total era de $8.470.650 millones (unos USD 278.458 millones) pero el último viernes cerró a $8.243.546 millones (aproximadamente USD 270.990 millones). "La caída en la capitalización bursátil fue un combo entre el escenario externo, en donde la crisis de Turquía tiene algunos puntos en común con nuestra situación y la Argentina fue uno de los emergentes más golpeados, e interno. Fue un 70% externo y un 30% interno. El tema de los cuadernos no se sabe cuánto más profundo puede llegar a ser, lo que genera mucha incertidumbre en los mercados", explicó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.



"En el largo plazo creo que va a ser positivo que salga a la luz. Pero en el corto plazo es negativo porque todavía no se sabe el alcance y quiénes más van a terminar involucrados. Afecta no solo el crecimiento, que ya estaba revisándose a la baja, si no también las expectativas sobre qué personas y empresas están afectadas", agregó.

Las empresas donde pueden tener impacto el nivel de inversión en la obra pública, más allá de no estar directamente involucradas en el caso de coimas, están entre las más afectadas. Loma Negra, líder en venta de cemento y hormigón, pasó de un valor en la Bolsa local de $36.983 millones en julio a $32.364 millones en agosto, con pérdidas por $4.619 millones, unos USD 152 millones. En su cotización en Nueva York, en tanto, la empresa paso de USD 11,24 por acción en julio de 2018 a USD 8,90 este lunes, una caída superior al 18 por ciento.

Entre las empresas que más perdieron también están los bancos, aunque más impactados por las medidas implementadas recientemente por el Banco Central, que afectaron su rentabilidad. La cotización bursátil del Banco Macro pasó de $125.394 millones en julio a $93.853 millones en agosto, según información de la Bolsa. La caída ronda el 25%. Pero si se toma su cotización en la Bolsa de Nueva York, las pérdidas fueron aún mayores: con un porcentaje de caída de 33,8%, desde una cotización bursátil de USD 5.449 millones a USD 3.606 millones, una caída nominal de USD 1.843 millones en poco más de dos semanas.

Para el Banco Supervielle, la cotización bursátil local de julio fue $34.025 millones y bajó a $25.804 millones en agosto, una pérdida de $8.221 millones. La capitalización bursátil es el valor de una acción por la cantidad de acciones de esa compañía, lo que permite estimar su valor en el mercado.



El índice Merval cerró la primera quincena de agosto en 27.008,20 puntos, lo que significó una baja de 7,78% respecto del cierre de julio. Si se mide el índice en dólares, se verificó una pérdida del 15,96% en la quincena, por la depreciación de 9,74% del peso frente a la divisa estadounidense.

Según las estadísticas de la Bolsa porteña, las acciones, en su conjunto, durante las primeras 11 ruedas de agosto, tuvieron una tendencia negativa: 12 papeles con rendimiento positivo, 66 con rendimientos negativos y 2 sin cambios con respecto al cierre del mes anterior. Si se analizan las 24 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, 19 empresas obtuvieron variaciones negativas y 5 operaron al alza durante la quincena. Las mayores subas fueron para Aluar (4,82%) y Petrobras (4,07%), mientras que las mayores bajas fueron para Banco Macro (-22%) y Transportadora Gas del Norte.

