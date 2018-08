Ariana Grande quebró en llanto al recordar la tragedia de Manchester

Ariana Grande se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo discográfico, “Sweetener”. En una entrevista al programa Beats 1 Radio de Ebro, la cantante no pudo contener las lágrimas al hablar de la canción “Get Well Soon”, canción que escribió tras el atentado de Manchester.



Luego de que el presentador le pregunte sobre el profundo significado de la canción, Ariana rompió en llanto y explicó: “Sólo quiero abrazar a las personas con mi música. Siento que la letra de la canción puede ser un poco cursi cuando hablo de querer abrazarte y eso pero realmente quiero hacerlo porque no sé, la gente debería ser más amable”.

La cantante confesó que al igual que muchos, sigue trabajando para superar el miedo tras el ataque. “Es como que, hay gente que quedó permanentemente afectada por esto y eso cambia tú perspectiva. Cambia todo, cambia tu vida significativamente”, aseguró Ariana.

“Quieres seguir y quieres no tener miedo porque por supuesto que eso es lo que quieren y si les das eso entonces ellos ganaron y nosotros hicimos todo para que no sea así y todavía seguimos haciendo lo posible para no entregarnos pero la verdad es que es demasiado miedoso, da miedo ir a cualquier lado y ves todos los lugares de una manera distinta”, agregó la cantante sobre el ataque terrorista.

Ariana también explicó que debió modificar la seguridad, especialmente en sus espectáculos. “A mí no me gusta llevar seguridad conmigo a todos lados donde voy, no me hace sentir humana, me hace sentir rara y no me gusta. Sé que la gente me está tratando de cuidar pero yo me quiero escapar con mis amigos y correr y ser libre pero empiezas a pensar distinto después de que vives algo así y tú sabes”.

“Yo no quiero tener detectores de metales en mis shows y no quiero que tengan que traer bolsos diminutos pero, ¿sabes qué? Más les vale que traigan un bolso diminuto y que pasen por el detector de metales porque da miedo y éstas son cosas reales”, explicó Ariana.

El 22 de mayo del 2017, un ataque terrorista en el Manchester Arena dejó un saldo de 22 muertos. Menos de un mes después de la tragedia, Arianarealizó en el mismo escenario el concierto benéfico “One Love Concert” para las víctimas de la tragedia.