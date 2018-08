“Fue traumático”: Mónica Farro reveló que abortó a los 19 años

Hace dos semanas, Mónica Farro decidió someterse a una operación para ligarse las trompas debido a ciertas complicaciones que tuvo con la ingesta de pastillas anticonceptivas. Por esta razón, la vedette fue invitada a Implacables para hablar sobre el tema.

Luego de hablar sobre su actual relación, Farro decidió apoyar a Catherine Fulop por sus dichos sobre la interrupción voluntaria del embarazo ante un probable caso de discapacidad. “Estoy a favor del aborto”, aseguró la uruguaya.

Luego, Mónica confesó algo que hasta el momento nadie sabía: “Yo tuve un aborto hace muchos años, después de que nació mi hijo. Él tenía 9 meses y yo volví a quedar embarazada”. En tanto, explicó que ella estaba viviendo en Ecuador ya que su marido era jugador de fútbol.

“Me encontraron un tumor de hormoide del tamaño de una naranja y tenía uno de los ovarios adentro así que había que sacarlo. Entonces la opción de los médicos fue abortarlo, porque era un embarazo que no iba a llegar a término, que iba a venir malformado”, explicó Mónica.

Luego, aseguró: “Fue traumático. Yo era muy chica, tenía 19 años, y te empiezan a querer llenar la cabeza de cosas. Me dijeron ‘lo destrozaste, porque te lo hicieron por succión y lo destrozaste’. Me hicieron tantos exámenes, tantas cosas y yo era chica, en un país que no era el mío y no tenía ni a mi mamá conmigo que luego pasé casi un año sin tener relaciones sexuales. Fue tan traumático que todo el tiempo te metan cosas que no quería que nadie me toque”.