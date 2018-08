Que vayan presos políticos y empresarios, sin distinción

Pareciera que la gente sólo quiere ver presos a los políticos, pareciera que el objetivo es Cristina y su grupo de amigos que sin lugar a dudas y a esta altura se de la investigación judicial e independientemente de como prosiga la causa, todo indica que saquearon las arcas de la Nación de una manera despiadada e impúdica, pero a no confundirse ni mirar para otro lado: Los políticos involucrados y ladrones tuvieron que tener del otro lado a un grupo de empresarios cómplices, corruptos y tan o igual de ladrones, de lo contrario la operatoria no se podría haber llevado a cabo.

La calaña de los políticos corruptos ya la conocemos de sobra y no hace falta explayarse mucho, pero los empresarios coimeros lo hicieron también para su propio beneficio sin importarle nada más que su patrimonio personal, sus bolsillos, sus placeres y un "coño" la República como en tantas oportunidades declaman en cuanto foro les toca disertar.

Es falso y mentiroso que no podían decir que no, es falso y mentiroso que si decían que no se derrumbaban sus empresas y muchos empleados hubiesen quedado en la calle.

Fueron unos verdaderos corruptos y además fueron CAGONES.

Es necesario que la justicia actúe con igualdad y que ambos extremos de la corrupción sean juzgados y encarcelados, única manera de creer que el tan devaluado poder judicial quiere cambiar la historia, trabaja con independencia y no es un poder menor a merced de las conveniencias del Ejecutivo.

Reza el dicho popular que la culpa no la tiene el chancho si no quién le da de comer, en este entramado vergonzoso que a nadie le quepa la menor duda que la culpa es tanto del chancho como de los corruptos alimentares.