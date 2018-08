El oficialismo convoca a una marcha para reclamar el desafuero de Cristina Kirchner y la extinción de dominio

El permiso para allanar las propiedades de la ex presidenta Cristina Kichner y la ley de Extinción de Dominio serán los temas excluyentes de la sesión del Senado del próximo miércoles, donde el oficialismo confía en revertir la falta de quórum de la semana pasada. En esta línea, comenzó a circular por las redes una convocatoria para que la Cámara Alta avance en ambos temas.

"#21A Yo voy; es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción y el narcotráfico", expresó la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña. Su compañero de bancada Waldo Wolf también se sumó: "Les dije a mis hijos que no se roba, ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado. Quiero para mis hijos un país con los mismos valores con los que los eduqué".

La marcha, para reclamar también el desafuero de la ex mandataria por las denuncias en su contra en la causa de los cuadernos de la corrupción, está prevista para el martes, a las 19, frente al Congreso, y también en diferentes puntos del país, como el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario; la plaza 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza; la plaza Pringles de San Luis; el monumento a San Martín, en Neuquén y Mar del Plata.

También manifestó su adhesión a la movilización la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic. "Esta es una oportunidad histórica vital para salir de la ceguera moral que nos invadió tantas décadas y posibilitó que frente a nuestros ojos se robaran el futuro y el pan de millones de argentinos", planteó.

Lo mismo el actor cómico Alfredo Casero. "Quiero recuperar ese dinero para la gente que lo necesita, porque robaron de la obra publica, lo que hizo que faltara seguridad, hospitales, y gastaron la plata importante en 678. Senadores, van a tener que hacer las cosas en serio, sino va a recaer sobre su apellido y su honor haberse hecho los pelotudos en un momento muy importante. (Miguel Ángel) Pichetto y el que no estaba (en relación a Esteban Bullrich), todos tienen el dedo en el culo por parte del pueblo. El martes voy a estar ahí y convoco a que todos estén ahí", señaló durante una entrevista con el canal América.



Ocaña, en diálogo con radio La Red, señaló que habilitar los allanamientos contra las propiedades de Cristina Kirchner y avanzar con la ley de extinción de dominio "pueden ayudar a que la causa tenga el impulso necesario; si la principal acusada tiene fueros será imposible después poder actuar o limita al juez; el Senado tiene que dejar de ser un aguantadero. Espero que mucha gente vaya a la marcha".

La convocatoria de la movilización comenzó a circular en las redes sociales con el hashtag #21A y uno de los principales impulsores de la concentración es Ricardo Benedetti, que se desempeña como coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal Medios y Contenidos Públicos, de la cartera conducida por Hernán Lombardi.

La semana pasada, las dos ausencias que más sorprendieron fueron la de Bullrich (Buenos Aires) y Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego), ambos de Cambiemos. El ex ministro de Educación faltó porque estaba de viaje en Roma, a donde fue para reunirse con el papa Francisco. En cambio, la fueguina está excusada porque debió someterse a una operación. La paradoja es que, con estas dos presencias, el oficialismo hubiera logrado abrir la discusión.



Con relación a la sesión en el Senado, el peronista José Mayans aseguró durante el fin de semana que habrá quórum y "Cristina Kirchner hará uso de su defensa". Explicó, además, que no bajaron a dar quórum la semana pasada porque no comparten la visión de que el allanamiento puede ser de utilidad, "no sirve algo que se hace así tan anunciado", dijo.

"Quieren hacer allanamiento a una propiedad privada que no tiene ningún sentido porque es anunciado. Ella dice que es para humillarla y hacer un golpe mediático", siguió Mayans. Por otro lado, respecto a la extinción de dominio, afirmó que "se está trabajando en un acuerdo con el Frente para la Victoria sobre la ampliación de delitos y sobre quién va a llevar adelante".

Fuente: Infobae