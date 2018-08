La reunión del Comando Unificado a raíz del asalto al almacenero

El último hecho delictivo ocurrido en barrio San José, con un comerciante baleado que pelea por su vida (ver más abajo) convocó de modo urgente un encuentro entre las autoridades más importantes de diferentes organismos de seguridad, como las municipales, provinciales y nacionales, para contar detalles del suceso y analizar cómo viene dándose la investigación.

Recordemos que dos hombres habrían abordado el comercio ubicado en calle J. Arias 197 con intenciones de robo, y uno de ellos disparó con un arma de fuego hacia Juan Carlos Re, de 66 años, propietario del negocio y domiciliado en el lugar quien resultó con una herida de bala en el abdomen.

"Con esta clase de encuentro queremos ponernos a disposición de la familia", le dijo ayer el jefe de la unidad Regional V, Fabián Forni, y alertó que "hay una pista que es la que se concertó al principio por los testimonios de una niña de 8 años que habría visto a un menor de 17 años, porque serían vecinos, que viven cerca, y se está trabajando con esa pista porque obviamente no hay cómo comprobar. Si la directora de una escuela no puede asegurar si estuvo o no este alumno, me parece poco serio y con poco compromiso. Es sí o es no, ya que es un establecimiento educativo, al igual que los maestros. Si estuvo o no, para empezar a comprometerse", dijo con algún grado de enfado el propio policía.

Conviene recordar que investigan a un joven, presunto partícipe y su coartada escolar. Según lo recabado, el citado Re estaba atendiendo su negocio de calle Arias 197 en barrio San José, cuando familiares del mismo que estaban en la cocina de la vivienda escucharon una explosión. Al mismo tiempo se escuchó un grito de Re diciendo “me pegaron”. Se dirigieron al negocio y encontraron al hombre tirado en el piso con un disparo en el abdomen. Como ya publicó este diario, testigos lo reconocieron como Martín S., quien tendría 17 años y vive a la vuelta del negocio asaltado.

"Se ha podido individualizar a uno de los dos masculinos que tuvo el hecho, y se han realizado dos allanamientos que resultaron negativos. Sigue la investigación por parte de la Policía de Investigación", expresó a Agustín Andereggen, responsable en Seguridad del Nodo 2. Además dijo que "es un hecho que sale de la cotidianidad y ameritaba una reunión extraordinaria" y sostuvo que "esta es una modalidad delictiva que en Rafaela no es habitual, frecuente. Y nosotros por supuesto que estamos trabajando para que no se repliquen. Vamos a esperar que avance este caso y queremos destacar la importancia del trabajo de la Policía de Investigaciones, de estos 40 agentes que llegaron hace una semana van a estar trabajando en este caso y acá es cuando es verdaderamente se puede apreciar la importancia que tiene tener una policía de investigaciones bien dotada y equipada", completó.

En tanto, dijo que "se abordaron diferentes hechos que tuvieron sucediendo en la ciudad, pero especialmente el del barrio San José. No queremos proporcionar demasiados datos respecto de la investigación porque es muy reciente y se puede entorpecer y afectar el curso del proceso", dijo al respecto.

Por último, el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, destacó que "es un hecho que sale de la cotidianidad y ameritaba una reunión extraordinaria", dijo en primera instancia y mostró su preocupación por lo acontecido: "hay mucha preocupación por todo lo que pasó. Imaginate que le disparen así a un comerciante de la ciudad, con su vida hoy que está corriendo riesgo su vida. En el encuentro se compartió información de los hechos, cómo se había procedido y la investigación está en manos de la PDI y del Fiscal Carlos Vottero siguiendo el caso", detalló.

La ciudad de Rafaela habla de lo que pasó. No es la primera vez, pero termina de ser un hecho no muy común, ahora se aguardarán novedades al respecto. Se llevan adelante acciones concretas para poder abordar estas problemáticas de esta tentativa de homicidio, ya que no hay precisiones si se ha tratado o no de un robo.

