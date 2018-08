Macri: “Muchos me dicen que no me conviene que Cristina Kirchner vaya presa”

El presidente Mauricio Macri reconoció que “muchos dicen” que a él no le “conviene” que su antecesora, Cristina Kirchner, termine detenida en el marco de la causa por presunta corrupción en la obra pública y confesó estar “contento” de que el caso haya surgido durante su gobierno.

“Esto que está pasando es fundacional para la Argentina. Estoy contento de que sea en mi presidencia, durante mi gobierno que toda la verdad salga a la luz”, expresó Macri en una entrevista difundida en la noche de este domingo con el canal de noticias CNN, sobre la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner:

Consultado sobre la posibilidad de que la exmandataria sea detenida, el presidente reconoció: “Muchos dicen que no me conviene”. “Yo no hago lo que me conviene a mí, ni a mi gobierno, sino lo que le conviene el país. Al país le conviene que haya un sistema judicial independiente, que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas”, agregó el jefe de Estado.

Ante una pregunta sobre si mantendría los nombres de Néstor y Cristina Kirchner en calles o edificios públicos en caso de que las acusaciones del caso se comprueben, Macri sostuvo que “no” y dijo que eso “nunca tuvo sentido”.

“En todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún expresidente o exdirigente a un lugar público”, afirmó el presidente y señaló que “está en debate” cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK) y anticipó que “en cuestión de tiempo va a suceder”.

“Yo nunca había visto nada igual, tan organizadamente desde el Estado y el Gobierno”, dijo sobre la presunta red de sobornos que investigan el juez Claudio Bonadío y le fiscal Carlos Stornelli, a partir de la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que trabajaba para Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.

Entrevistado por el periodista Andrés Oppenheimer, que visiita el país para presentar su best seller ¡Sálvese quien pueda!, Macri pronosticó un 2019 mejor en términos económicos. Apoyó a la gobernadora María Eugenia Vidal en el escándalo de los aportes a las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de 2015 y 2017, y se manifestó en favor de fuertes sanciones contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ya que en el país caribeño “se violan sistemáticamente los derechos humanos”.

Paralelismo con el Lava Jato

“Creo que es un proceso muy positivo para la sociedad. Lamentablemente, generó una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina. Porque hacen equivocadamente un paralelismo con el Lava Jato. Digo equivocadamente porque el Lava Jato (brasileño) ocurrió con el gobierno que estaba actuando en ese momento, y aquí no hay afectado ninguno de mis funcionarios. Nosotros contratamos la obra pública entre 40 y 50 por ciento más barata de lo que se contrataba antes. Estamos con planes de obra por todo el país”, dijo el presidente sobre la investigación de Bonadío, en la que una veintena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios quedaron detenidos, aunque algunos de ellos se acogieron a la figura del “imputado colaborador” y quedaron en libertad.

“Dicen que conviene que [Cristina Kirchner] compita, tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas”, dijo Macri.

“Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix”, ironizó el presidente, que se refirió a la situación de su primo, Ángelo Calcaterra, exCEO de la empresa Iecsa. “Me avisó que se iba a presentar [a declarar]. Lo lamento mucho porque tengo un profundo afecto por él, pero justamente es el ejemplo de que acá nadie tapa nada”, aseguró.

Fuente: www.diariodelarepublica.com.ar