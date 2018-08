Carlos Stornelli dijo que los arrepentidos serán procesados

El fiscal federal Carlos Stornelli consideró que el acuerdo firmado con el ex secretario de Obras Públicas, José López -que ahora es testigo protegido en la causa de los cuadernos de la corrupción- es “muy sustancioso y de gran utilidad para la causa". “Hizo aportes importantes”, aseguró, y también adelantó que los arrepentidos "serán procesados".

"Después de cinco o seis horas de declaración celebramos un acuerdo a pedido de su defensor”, detalló Stornelli en declaraciones radiales en AM 990.

Si bien advirtió que no puede “ventilar pruebas”, hizo hincapié en que “hay ciertas personas que han hecho aportes sustanciales para reconstruir la verdad”. En esa línea consideró “fundamentales”, las declaraciones de Carlos Wagner, Juan Chediak, Ernesto Clarens y José López. “Son muy importantes, fundamentales”, insistió.

También remarcó que "a partir de la información que se recopile quedan más esclarecidas varias causas que tenían que ver con energía y obra pública".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales los arrepentidos fueron, en su mayoría, excarcelados, Stornelli contestó con otra pregunta: “¿Por qué debería ser lo contrario?”.

Para el fiscal, “cada situación es particular, y la ley prevé que en un acuerdo de arrepentido se evalúe la excarcelación”. “No hay ningún misterio. Ninguno de salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no", planteó y puso como ejemplo al defensor de José López que pidió la excarcelación.

"Hay gente que vino arrepentida que no estaba detenida, se sintió imputada y se acercó a la fiscalía. Son todos mecanismos que prevé la ley, no busquemos misterios donde no lo hay. La excarcelación es un beneficio de libertad anticipada que no tiene que ver con una eventual condena o no".

Según explicó, la condición es que sumen información. "Para recibir a una persona como imputado colaborador tiene que aportar datos nuevos, tiene que señalar cuestiones que no estaban en el expediente, nuevos responsables", indicó y sobre López aseguró que el acuerdo fue recibido "con beneplácito" y que "es muy útil para la búsqueda de la verdad".

Además, explicó que la eventual reducción de pena de los arrepentidos "se debe evaluar frente a la información aportada". "Eso lo evalúa el Ministerio Público y el tribunal oral al momento del juicio", expresó.

Por otra parte, recordó que en las próximos días, el juez Claudio Bonadio deberá "resolver las situaciones procesales de los que fueron convocados a prestar declaración indagatoria". Entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner.

Respecto a la capacidad de la Justicia para procesar tanta información, Stornelli reconoció que "la información acumulada en estas semanas tal vez excede la capacidad de mano de obra de la fiscalía y el juzgado" pero que eso fue resuelto con la ayuda del fiscal Carlos Rívolo y el respaldo de la Procuración. "Vamos a requerir los recursos humanos y técnicos en la medida en que los vayamos necesitando", concluyó.

Fuente: www.totalnews.com.ar