"Ajustado por inflación, el tipo de cambio andaría por $52"

Argentina aumentó el riesgo al reducir las Lebacs usando reservas internacionales prestadas.

Utilizar reservas para cancelar pasivos en pesos incrementa el riesgo de refinanciamiento de las Letes emitidas en dólares; en consecuencia, para 2019 necesitamos US$ 20.000 millones adicionales.

* Si no hubiera estallado la bomba de los Cuadernos -sumado a la fila interminable de delatores colaboradores con la Justicia-, igualmente a nuestro país no ingresaría un sólo dólar.



* Si no hubiera estallado la Guerra Comercial -con China primero y con Turquía después-, igualmente a la Argentina no ingresaría ni un sólo dólar.



* Si hubiera el Congreso aprobado los allanamientos y desafuero de Cristina Fernández Kirchner, igualmente a nuestro país no ingresaría ni un sólo dólar.

Y lo que es peor, no hemos podido obtener las repo del pool de bancos por U$S 5.000 millones, sólo un swap con China que no se puede utilizar sino para el intercambio comercial con este país.

Solamente ajustado por inflación, el tipo de cambio real debiera valer $ 52 / $ 58; sin embargo el Gobierno insiste en dilapidar reservas a velocidad récord y por montos cercanos a la irracionalidad para tratar de evitar lo inevitable.

Pero, al mismo tiempo, mientras el BCRA junto con Hacienda y Finanzas lo intentan, el riesgo soberano marca valores que impedirán en un futuro recurrir a una nueva emisión de deuda, ya que deberían pagarse tasas de interés tan rídículas que no obtendríamos quien las acepte, puesto que a mayor tasa, mayor es el riesgo de incobrabilidad.

De hecho las paridades de los bonos ya emitidos cotizan por debajo de los U$S 100 (la par) en su gran mayoría, y la tendencia es que la curva de rendimientos tienda a tasas de default.

Hoy sólo se utilizan para dolarizar las carteras comprándolos en pesos y vendiéndolos en dólares al mismo tiempo, ni un minuto de descalce se atreve el mercado a asumir.

Pero Ernesto Clarens se acogió a la delación, y vendrán los banqueros y presidentes de sociedades de Bolsa: además de jurídico y político, el mayor escándalo de lavado de dinero de la corrupción impacta en lo económico. Y sus derivaciones son tan impensables que la desconfianza ya adquiere un matiz que hasta ahora no tenía, ninguno de los hacedores de mercado quiere mover un dedo y mucho menos una "tecla".

Pues, entonces, si lo descripto es la realidad, ¿por qué el Gobierno no intenta hacer lo correcto para no terminar en una nueva cesación de pagos y colapso económico y social....?

Y la respuesta, a la luz de lo que "sí" están haciendo, es intentar llegar a fin de año negociando un waiver con el FMI porque el acuerdo original ya se ha caído, Argentina hoy está en un virtual default de deuda porque el resto de las partidas del Fondo Monetario Internacional no pueden ser desembolsadas cuando superamos las bandas del tipo de cambio e inflación para 2018 asumidas hace tan sólo 60 días. Y en aquel momento, como lo sostuvimos desde este espacio ya eran incumplibles.

Siempre el destino final era el waiver, solo estaba pendiente si la noticia del acuerdo y el monto -que, en principio, sorprendió a muchos- devolvía la confianza.

Pero cuando la credibilidad se pierde no se recupera sin un cambio de actores, y los que están son los mismos que nos llevaron hasta acá, los cinco atorrantes.

Pero además hay algo que es hasta paradójico, si se intentara cambiar a los actores: ¿a quiénes llama el Presidente para que se hagan cargo del Banco Central y del Ministerio de Economía...?

Cambiemos no tiene más equipo que el que está. Pareciera que ante un llamado de Mauricio Macri, economistas en serio accederían, pero estando por lo menos tres de los cinco atorrantes, nadie se arremangaría para agarrar este fierro caliente.

Entonces, aquí estamos, en la segunda versión del Plan Durar, con algunas medidas aisladas, improvisando y comunicándolas muy mal. Tocando encajes de nuevo a los bancos, un ajuste de $ 65.000 que no mueve la aguja del déficit y desactivando una bomba que este mismo equipo la vendió hace dos años como la solución.

Y apenas hemos mencionado la coyuntura mundial. Ni viento de frente tenemos, puesto que si fuera así ajustaríamos las velas. Lo que tenemos enfrente es un conglomerado de países endeudados hasta la médula y que solo mira hacia adentro, la ola proteccionista venía con o sin Donald Trump, es la economía quien los lleva a tratar de evitar el colapso, que tarde o temprano va a llegar.

Argentina está quebrada económicamente, el descrédito sobre la clase política aumenta peligrosamente mientras la recesión y la inflación vacían los bolsillos del ciudadano que paga impuestos, ¿cuánto falta para que además de este 'Combo' ingresemos en un proceso anárquico ...?

Este nuevo Plan Durar se va a acabar mucho mas pronto que el anterior y después será la hora de lo desconocido.

En términos de mercados, nuestro Merval llamó al ascensor, ingresó y apretó el botón de 2do. subsuelo, las puertas se cerraron y comenzamos a bajar, con suerte para Mayo/Junio de 2019 en dólares se ponga atractivo.

La Renta Fija con un tipo de cambio contenido artificialmente y sin intentar siquiera domar el riesgo país permanecer es un suicidio.

La semana entrante quizá el Petróleo cambie de rumbo e intente ir en la búsqueda de los U$S 75 dólares el barril.

Y cuidado con los movimientos de tropas militares de China y la cancelación del desfile militar en Estados Unidos, una chispita y al oro negro lo tenemos en U$S 100.

El Real de Brasil por ahora no quiere superar la barrera de los $ 4, y la empresa Petrobras ya corrigió mas de un 15%. No está nada mal, el riesgo pre electoral sigue latente, pero tanto las buenas como las malas noticias harán espasmos en los precios aunque el rumbo está muy claro cuál es.



Fuente: Urgente 24 sobre una nota de MARCELO TROVATO