Rafaela: ¿Primer arrepentido y manda en "cana" a los intocables?

El llamado realmente no nos sorprendió, sabíamos que en cualquier momento se iba a dar y que seríamos los elegidos, al fin y al cabo ser independientes y no depender de ninguna pauta oficial ni de favores del poder nos hace merecedores de ese privilegio.

La condición fue, por supuesto, sin revelar nombres ni imágenes. " Yo vivo en la Ciudad y no tengo espalda, no me puedo exponer", fue lo primero que nos dijo nuestro interlocutor.

"Acá pasó lo mismo que a nivel nacional. No te digo que eran bolsas pero portafolios había. La guita era en efectivo y más de una vez me tocó entregarla, yo era el encargado de todos los trámites para las licitaciones y siempre hacían el traje a medida, cuando todo salía bien y se adjudicaba la obra, me daban la "cajita feliz" como la llamaban ellos. Yo no sabía en concreto que había, pero boludo no soy", sentenció el arrepentido.

"Nunca entregué nada a ningún dirigente notorio ni funcionario público, siempre la dejaba en diferentes lugares. Hasta me tocó ponerla adentro de un baúl de un autito muy petitero, de esos que le gustan a las minas, un Mini", confesó.

"¿Por qué lo hacía?, fui empleado y no me quedaba otra. Te dije, no tengo espaldas, vivo al día y por eso creo que me agarraban a mí, sabían que no tenía opción", contó el operador.

Lo hice una tres veces, no más, después me echaron como un perro. Un día faltó una guita y me la comí. Ahora estoy seguro que me hicieron una cama, fue para echarme y de paso que yo tenga cagazo. La guita faltó en mi sector y si me denunciaban me la comía solito", se lamentó el arrepentido.

"Renuncié y me fui a la mierda, no tengo cuadernos pero si memoria", amenazó.

"Te cuento la operatoria del " traje a medida" : Antes de una licitación lo llamaban a mi jefe y le decían cuales iban a ser los requisitos, qué cosas se iban a pedir que solamente nosotros teníamos, resultaba imposible perderla", reveló quien realizaba las entregas.

"Cuando ya estaba todo listo, nos presentábamos, no sin antes cagarnos de risa de los otros que se presentaban, ya sabíamos el resultado".

"Sobreprecios no había, la "cometa" venía de la ganancia de la empresa".

"Tengo muchos ejemplos para dar, pero quiero guardármelos. Tengo un auto modelo 2007 y pago alquiler, mi silencio me puede servir. Ellos saben quién soy, quedate tranquilo, voy a esperar si se juegan con algo, cualquier cosa, si sigo en la lona, te vuelvo a ver", adelantó.

NOTA: Este relato podría ser ficticio, no obstante cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.