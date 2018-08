Que no termine en un nuevo desengaño

El Concejo ayer aprobó la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti. Ojala todo termine bien y no nos llevemos una nueva sorpresa con un tema que se tendría que haber resuelto de na manera mucho más fácil y sencilla.

Nosotros hasta el cansancio ya habíamos dicho que la Municipalidad disponía de las herramientas jurídicas como para no llegar a esta situación y poder aplicar las sanciones necesarias para que el patrimonio de la Ciudad no se vea deteriorado de la manera que se llegó.

Tenemos miedo que este sea nuevamente un largo periodo que los rafaelinos tengamos que transitar hasta poder nuevamente disfrutar de un espacio que es todo un símbolo de la ciudad y que durante años y años ninguna de las administraciones que pasaron se preocuparon por preservarla.

Los comentarios entre bambalinas son muchos y ya se habla que un grupo inversor de Rafaela encabezado por el testaferro de un prominente político conocido por todos habría comprado al supuesto dueño, que también ponemos en duda, García Cullá.

La gente habla y lo hace por tantos años de mentiras y engaños, ojalá este no sea uno más...

En una sesión ordinaria maratónica de más de tres horas y media, en la siesta de ayer el Concejo Municipal aprobó 16 proyectos, destacándose por unanimidad la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti, edificio emblemático de Rafaela, declarado patrimonio histórico provincial.

Jorge Muriel expresó que "hay malestar por el daño ocasionado a la ciudad. Volvemos a plantar un mojón para solucionar el inconveniente de este empresario inescrupuloso para resolver esta situación en el centro de la ciudad que hoy está convertido en ruinas. Esto no invalida que haya en el medio un proyecto de privados y se daría de baja este proyecto si aparece algo serio. Hay un compromiso del Gobernador y del Presidente de la Cámara de Diputados de los fondos necesarios para esta expropiación".

Lisandro Mársico hizo el pedido para constituirse en comisión que fue aprobado. "Se han omitido algunas situaciones con lo que pasó y está pasando, estamos votando porque hubo un empresario que no cumplió con una norma votada en este Concejo y el DEM entregó un cheque en blanco con el convenio del 28 de diciembre de 2011 entre (Luis) García Cullá y el Municipio, sin ninguna cláusula penal o sancionatoria; pasaron los años y nada hicieron el propietario ni el Municipio. Presenté un proyecto para expropiar que no fue tratado en 2017 y la funcionaria Mariana Nizzo hizo declaraciones el 4 de mayo sobre la conservación, conseguir los fondos para la expropiación, el futuro con participación popular y lo principal es tener un proyecto. El costo del lugar es de 1.320.000 dólares, según la Cámara Inmobiliaria de Rafaela. Los culpables le piden plata a la Provincia y no se hacen cargo de nada ni un mea culpa. Este empresario es amigo del poder, más arriba del Intendente", se quejó.

Leandro Viotti sostuvo que "la gente está preocupada por la caída del patrimonio histórico frente a la plaza, no se puede pasar por la vereda, quién paga la pasarela. Hay que evitar que no se venga abajo el edificio porque es un proceso largo desde la expropiación hasta su ejecución. ¿Cómo será el proceso participativo y el futuro uso?".

Carina Visintini utilizó "la palabra desidia, falta de ganas y hacer las cosas en el tiempo, es desinterés, sin respuestas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En la comisión de turismo en el CCIRR, sale la Recova con proyectos para implementar, el casco histórico para recorrer. Está la responsabilidad de comprar esta propiedad o la salida rescatando y dándole valor".

Alejandra Sagardoy: "hay que dar un corte definitivo, es importante lo que está en juego, una década de frustración, no avanzó el proyecto de inversión, lo que queda termina en un colapso. El Colegio de Arquitectos hace 2 años había opinado dejar sin efecto los alcances con los dueños para dar una puesta en valor y recuperación, luego de la expropiación y una intervención inmediata".

Hugo Menossi comentó que "la Constitución Nacional habla de utilidad de pública y la ley santafesina es laxa, habla de interés general material o espiritual a la colectividad, en este caso es más la interpretación. Si la Provincia pone este dinero, algunos vecinos pueden reclamar pavimento en un barrio, sin olvidar lo que sufren los comerciantes frentistas de calle Belgrano. Castellano heredó del anterior, promocionando al empresario privado".

Silvio Bonafede opinó: "es un personaje triste García Cullá, un convenio que no tiene un castigo penal... hay malos olores, no se puede pasar por la vereda, hay que hacer la expropiación y que aparezcan los morlacos".

Marta Pascual: "espero que no se caiga y es un riesgo, la responsabilidad estratégica era del DEM, no cumplieron, los ex almacenes es una historia rica para la ciudad; hay que mirar para adelante y no es justo que la Provincia ponga el dinero".

Lalo Bonino destacó que "formo parte de la comisión de patrimonio histórico, soy hijo de comerciante y es un valor sentimental haberme criado en este ámbito, sumado al pedido de los túneles. Si alguien viene a invertir a Rafaela y pregunta por qué si no cuidan su propia casa (por la Recova). Hay que armar una comisión de seguimiento de la expropiación y mantener el edificio. Un ejemplo de proyecto público-privado es Guayaquil con oficinas comerciales y gubernamentales".

Evangelina Garrappa señaló: "lo que menos importa es el proyecto de García Cullá, sacar de manera consensuada este proyecto, Calvo y Mirabella seguirán el proyecto en la Legislatura; la Provincia debe invertir como lo hizo en el Patio de la Madera en Rosario. Hubo una reunión de estudiantes de Arquitectura de la UCSF con el historiador Daniel Imfeld".

PIDEN 150 POLICIAS

También se sancionó solicitar a la Provincia designar 150 graduados del Instituto de Seguridad Pública. Garrappa: "firmamos los concejales y Castellano una nota al Gobernador por la escasa asignación de 16 agentes sobre 657 que se recibieron, no se entiende este escaso número para la ciudad. Andereggen (del Nodo Rafaela) dio datos sobre la necesidad de incorporar más gente a la calle, se necesitan 4 policías cada 1.000 habitantes, serían necesarios 400 policías. En Rafaela hay 350 efectivos de los cuales 250 en funciones operativas, con un déficit del 37,5%". También opinaron Muriel, Viotti y Mársico.

Fue aprobado el proyecto de iniciativa popular para todas las materias menos tributos municipales y presupuesto, con un piso del 1,5% de la última elección (más de 1.100 personas), un plazo no mayor a un año para las firmas, verificación de los convocados con el DNI, si el 4% de las firmas es falso se desestima el proyecto. Menossi: "a raíz de un proyecto presentado en mayo por un grupo de rafaelinos (por la vida, con un proyecto para crear un centro de atención para la embarazada y el niño por nacer), no teníamos regulado la iniciativa popular, una herramienta del pueblo para presentar proyectos en el Concejo, que también está a nivel nacional. Se establecen los parámetros en esta ordenanza para dar tratamiento a cualquier iniciativa, cuando hay vecinos de la ciudad este cuerpo tiene que dar tratamiento, con formalidades para que esté sustentado, se verificarán las firmas con 2 concejales, y tratarlo durante 12 sesiones (90 días)".

También aprobaron dos propuestas laborales para los lavacoches sobre personas con tareas de control en la ZEC para rever el convenio con alumnos de la UTN e incluir a los lavacoches cuando los estudiantes se reciban, y el restante sobre la creación de una cooperativa de lavacoches para la conservación del empedrado. "Viotti: "una propuesta de solución abordada de manera integral, el DEM intentó intervenir pero ha fracasado con los resultados a la vista; hay que hacer un registro de lavacoches para ingresar a estos programas, dejarían de ser lavacoches. El empedrado es patrimonio histórico de la ciudad y en una nota de LA OPINION del 20 de agosto de 2017 (firmada por quien escribe esta crónica) faltan 10 años para reparar las calles del empedrado, es muy lerdo, cuando se termine hay que volver a repararlas; que se capaciten con la actual cooperativa". Garrappa y Muriel recordaron el proyecto sobre lavacoches presentado recientemente, pero no fue aprobado.

Además aprobaron implementar el plan provincial Abre en Rafaela; un

informe por convenio entre la Municipalidad y la Agencia de Seguridad Vial; felicitar y agradecer a los partícipes de la múltiple ablación de órganos alentando a ser donantes de órganos; remitir rendición de los fondos del Programa de Atención Primaria de la Salud; informe por escuelas con asistencia alimentaria al Ministerio de Educación Provincial; intimar al vecino por malezas, escombros y basura en calle Américo Tosello (barrio Brigadier López); intervenir en intersección de las calles Av. Santa Fe, Víctor Manuel, Triunvirato y A. Castellanos; prohibir estacionamiento en calle 12 de Octubre en mano izquierda frente a la escuela Mitre; sumar una segunda estación de residuos clasificados en el sector Este de la ciudad; construir sistema de protección para la integridad física en los canteros o evitar poner mesas; exención pago obra de pavimento-cloacas del inmueble propiedad del Obispado de Rafaela (funciona la Casa “Juan Pablo II” de recuperación de adictos).

Fuente: Diario La Opinión sobre una nota de Emilio Grande(h)