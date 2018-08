Santa Fe: El PJ rechazará la reforma de la Constitución

El interbloque de diputados provinciales del PJ anunció esta mañana que rechazará el tratamiento sobre tablas del proyecto de reforma de la Constitución Provincial que envió por el Poder Ejecutivo para ser tratado en sesión especial el próximo 29 de agosto.

En diálogo con el móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) la diputada Claudia Giaccone sostuvo que "sentimos una violación a los acuerdos que habíamos alcanzado entre todos los bloques por unanimidad cuando acordamos el tratamiento en cinco comisiones sobre este proceso de ley para reformar la constitución, hay otros proyectos también que se han presentado que se están tratando y esta sorpresa que nos dio el pedido de sesión extraordinaria implica un tratamiento exprés de si o no y rápidamente decidir reformar nada más y nada menos que la constitución nos da una sospecha de interés electoral del gobernador para llegar con su reelección. No estamos en contra de la Reforma pero no vamos a dar un tratamiento exprés".

Por su parte, el diputado Luis Rubeo señaló que "el Justicialismo en su conjunto tiene la vocación de reformar la constitución lo que no queremos es vulnerar los tiempos".

Los once diputados que participaron del plenario son Luis Rubeo, Olga Coteluzzi, Leandro Busatto, Claudia Giaccone, Julio Eggimann, Héctor Cavallero, Germán Baccarella, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Federico Reutemann.

Fuente: Agenciafe