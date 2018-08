Robledo Puch, enfurecido con la película El Ángel: “Le molesta profundamente…”

Allá por 2007, cuando Carlos Eduardo Robledo Puch llevaba 35 años de prisión tras ser condenado a cadena perpetua por once homicidios (entre otros cargos atroces), la doctora Mariana Lestelle se convirtió en la única persona que entrevistó al asesino serial, en su afán por conocer la mente de uno de los mayores criminales de la historia argentina.

De ahí en más, Mariana y Carlitos, como lo conocen todos en el penal de Sierra Chica, mantuvieron un contacto directo o a través de terceros, ya que Robledo Puch sigue preso hasta el día de hoy, pese a que la Corte Suprema declaró anticonstitucional la accesoria dictada en la cadena perpetua, que hablaba de “reclusión por tiempo indeterminado”.

Entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, Lestelle habló de la reacción de Robledo Puch con la película El Ángel, que retrata el recorrido de este asesino serial, y que tuvo gran taquilla en su primera semana en cartelera: “Está muy enojado, enojadísimo porque dice que eso es ciencia ficción, que eso no es su vida. Tengo fuentes importantes que me han dicho esto. Él no quiere hablar, porque planteé la posibilidad, porque en su memento quedé con buena relación. Me dijo que aceptaba hacer una nota televisiva, pero después me dijo que no. Mientras tanto, me escribía cartas de Perón, la Biblia y el nazismo, porque es un fanático de esas tres cosas. Pero como él no cumplió con su palabra de hacer la nota para Daniel Hadad, le dije que ese trato se acabó”.

En ese punto, Lourdes Sánchez sorprendió al revelar que la hermana del Chato Prada le regaló un televisor a Robledo Puch, dado que su esposo es uno de los jueces que lleva el caso: “Mi cuñada le dio un televisor a Carlitos. Hace poquito modificaron su celda y como siempre escuchaba radio, le regalaron un televisor”. Acto seguido, la panelista detalló: “En realidad Carlitos está enojado porque en la película lo relacionan mucho con su cómplice como pareja, y eso lo tiene muy mal”.

Ahí, Lestelle coincidió: “Le molesta profundamente el tema de la homosexualidad. Por otra parte, dice que es todo ficción, que la relación con los padres no es como dicen”. Al final, Mariana Lestelle sorprendió con la reacción de Robledo Puch ante las acusaciones de asesino: “Él se hace cargo de los delitos, pero niega los asesinatos”.

“El quiere contar su verdad, el tema es que ahora está enojado y creo que este enojo le va a potenciar el deseo de contar su verdad”, cerró Lestelle.