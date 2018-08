El PJ nacional defendió a Cristina Kirchner en medio del escándalo de los cuadernos de las coimas K

La mesa de acción política del Partido Justicialista (PJ) y autoridades del espacio, encabezadas por su presidente José Luis Gioja, se reunieron este jueves en su sede nacional y cerraron filas detrás de la ex presidente Cristina Kirchner a quien consideran blanco de "hostigamientos" por parte de la Justicia federal.

Los integrantes de la mesa volvieron a reunirse luego de que la Cámara Nacional Electoral diera marcha atrás con la resolución de la jueza María Romilda Servini, dejara sin efecto la intervención que encabezó el sindicalista Luis Barrionuevo y repusiera a Gioja como presidente del partido.

Gioja cuestionó al gobierno nacional y lo acusó de utilizar a un sector de la Justicia. "Es una forma de hacer justicia muy particular la que llevan adelante y que no es encontrar la verdad, sino usar a un sector de la Justicia para hostigar, perseguir y complicar a quienes hacen oposición en la Argentina", sostuvo.



"Necesitamos que exista y haya justicia, pero no queremos shows. No queremos que instalen temas. Ponen el elefante blanco para que no vean el incendio", sostuvo durante la conferencia de prensa que brindó en la sede del partido.

El sanjunanino cuestionó la labor del juez federal Claudio Bonadio, quien lleva adelante la causa que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido.

Gioja evitó dar definiciones concretas sobre el avance de la causa de los cuadernos y dijo que la Justicia debe actuar e investigar. "Hay cosas muy raras. La aparición de fotocopias de cuadernos de un tipo muy aplicado que escribió todos los días. Y un día se le perdieron los cuadernos", afirmó, poniendo en duda el contenido de las narraciones que dieron inicio a la causa.



En otro tramo de la conferencia, el presidente del PJ comparó la situación que atraviesa la ex presidente Cristina Kirchner con la que vivió el mandatario Juan Domingo Perón. En ese sentido señaló: "En el 55 al general Perón lo imputaron y lo procesaron por 97 causas. Estuvo en el exilio porque, si no, lo fusilaban o lo metían preso. Todos sabemos lo que le hicieron a la Argentina los gobiernos, la doctrina y el regreso de Perón al país". Y agregó: "Hoy las formas son otras, pero podemos hacer la comparación".

Por otra parte, insistió en la necesidad de que el peronismo se una para afrontar las próximas elecciones. "Tenemos que tratar de estar todos juntos. Si no logramos un acuerdo, habrá que hacer una gran PASO y decidir quién va a ser el primero, el segundo y el tercero. Porque así vamos a ganar todos", aseguró.

En la sede del PJ estuvieron los gobernadores Lucía Corpacci (Catamarca) y Gildo Insfrán (Formosa); los diputados Eduardo "Wado" De Pedro, Daniel Scioli, Fernando Espinoza; los presidentes del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez y el PJ Porteño, Víctor Santa María; y el secretario general de la UOM, Antonio Caló, entre otros tantos dirigentes del peronismo.

