Amor millonario: Sol Pérez confesó su romance con un jugador de River

Sol Pérez es la chica del momento, además de su increíble figura, la joven de 23 años demostró que su personalidad es más avasallante y crea una gran atracción. Sin embargo, la ex chica del clima aún no ha formalizado ninguna relación amorosa. Semanas atrás, la rubia habló sobre un romance que tuvo con un jugador de Boca.

Lisandro Magallán habría hablado de más, sobre su relación y eso enfureció a Sol Pérez por ello decidió hacer declaraciones al respecto. Tiempo atrás ella había dicho que no salía con jugadores de fútbol, sin embargo rompió con aquello ya que ahora tiene nuevamente una relación con el jugador.

Sol Pérez blanqueó su incipiente noviazgo con un jugador, pero ahora del equipo rival, River Plate. El anuncio de la joven fue a raíz de una pregunta en el programa dónde trabaja, Los especialistas del show ya que se la está vinculando amorosamente con el actor Juan Guilera. En ese momento, ella declaró que el era lindo, pero no dudó en aclarar: “Me estoy conociendo con un chico, estoy muy bien, pero no me quiero casar”.

Por supuesto, que Sol no quiso dar el nombre del afortunado pero en ese momento, Marcelo Polino tomó la palabra: “Es de River y es titular. No sale con suplentes” lanzó, a lo que la rubia sonrió y luego dijo que el chico es menor que ella. Ese dato permitió comenzar a realizar conjeturas, dejando en el centro de atención a Gonzalo Montiel. ¿Cuando saldrá a luz este amorío?