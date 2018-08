Castellano y los Concejales se pusieron de acuerdo por más policías

Intendente y Concejales se pusieron de acuerdo para exigirle al Gobernador el envío de más policías a nuestra Ciudad. La Situación es complicada en materia de seguridad y nadie se debe hacer el distraído.

Consensuamos con los concejales el borrador definitivo. Va a haber un pedido de reunión con el gobernador y lo vamos a hacer de manera conjunta todas las fuerzas políticas de la ciudad que están representadas en el Concejo Municipal", explicó Castellano.

Tras la presentación de los 25 nuevos agentes de la Guardia Urbana de Rafaela, el intendente destacó la necesidad de contar con un aporte de efectivos acorde a la inversión local que se viene realizando en el tema.

"Estamos hablando de un municipio que, con las cuentas delgadas que tenemos, incorpora 25 personas para la Guardia Urbana, que representa un trabajo de calle, de prevención. Y la Policía solamente va a a incorporar 16 agentes, de 657 que se recibieron. Ahí hay una desproporción muy grande. Nos parece y entendemos que la mirada hacia Rafaela tiene que ser una mirada de mayor comprensión", agregó el intendente.

En este sentido, Castellano descartó que la llegada de efectivos para la Policía de Investigaciones (PDI) signifique un aporte real a lo que desde hace tiempo se viene reclamando desde la ciudad. "La PDI no es una fuerza de prevención -expresó- No es una fuerza que se pongan a disposición del Jefe de unidad. No es una fuerza que podamos contar en el comando unificado para hacer operativos; no es una fuerza que trabaja en prevención, sino que trabaja en investigación. Y acá lo que se necesita fundamentalmente es agentes para la Unidad Regional".

"La mirada que hay hacia Rafaela en el tema de seguridad desde hace mucho tiempo, es una mirada que no es comprensiva. Por el contrario, es una mirada en donde Rafaela no tiene lo que merece", agregó Castellano.

"Me parece que el Gobernador debe recibirnos. Debe prestar atención a este reclamo y debe entender que 16 policías de calles de 650 que se reciben es demasiado exiguo. Y tiene que resolverlo, tiene que cambiarlo y tiene que darle a la ciudad lo que le corresponde", completó.

La nota

El pedido enviado al Gobernador Miguel Lifschitz, y que lleva la firma de todos los concejales de la ciudad, hace referencia a la preocupación que existe a raíz de las acciones "insuficientes" que se toman para dar soluciones a la situación actual de la seguridad.

"Todas las fuerzas políticas en forma conjunta, sin banderías y pensando solo en los rafaelinos, es que manifestamos la necesidad urgente de avanzar en la incorporación de 150 policías para nuestra ciudad", expresa la solicitud.



"Queremos que Rafaela sea tenida en cuenta además, ya que es la tercera ciudad de la provincia, y la incorporación de solo 16 agentes para la tarea de prevención de calle a la Unidad Regional V de Policía, de 657 egresados en la última promoción del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe (I.Se.P.), es absolutamente insuficiente para este rango de ciudad", manifiesta la nota elevada al Gobernador