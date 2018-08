"CAMBALACHE" EN PLENO SIGLO 21

“Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé; en el quinientos seis y en el dos mil también; que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dubles. Pero que el siglo veinte es un despliegue de malda' insolente ya no hay quien lo niegue; vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos.”



Con estás estrofas comienza el magistral tango escrito por Enrique Santos Discépolo en el año 1934, al comienzo de ese período de nuestra historia que sería más tarde conocido como “la década infame”, debido al fraude electoral y a los turbios negociados de personajes que se ubicaron como funcionarios y legisladores de los gobiernos que manejaron los hilos de la política y la economía nacional.



Como amante del tango que soy, no puedo dejar de admirar y hasta estremecerme, cada vez que escucho la prosa de Discepolin, por su riqueza poética y su incomparable sensibilidad y narrativa, pero con “Cambalache” me sucede algo más: siento, como les pasa a tantos otros amantes del género que nos identifica en el mundo entero, o a quienes lo han escuchado por primera vez a través cantantes de la talla de Joan Manuél Serrat, Caetano Veloso, Julio Iglesias, León Gieco, Andrés Calamaro entre varios más, y que lo versionaron con su particular estilo, que tiene hoy, quizá, mucho más vigencia que cuando se escribió.



La inspiración de Discépolo, como decía, fue una reacción a lo que ya asomaba como una Argentina cruel, injusta, acomodaticia, dónde todo se encontraba entremezclado y lo único que sobresalía era la tan mentada “viveza criolla” que tanto daño nos hizo y nos sigue haciendo en la actualidad.



Sin embargo, Discépolo jamás hubiera podido adivinar, ni es su costado más grotesco, que su poesía podría ajustarse, con perfección casi de relojería, lo que iba a pasar en la Argentina a partir del 2003 y que, a más de 15 años de ese momento, los argentinos no nos terminamos de sorprender por lo que se está conociendo de otro período de nuestra historia, mucho más cercano, y que fue dado en llamarse, por quienes ejercieron el máximo poder, como la “década ganada”.



Sería redundante hacer un relato de los acontecimientos políticos y sociales que sucedieron en el país desde arribo del matrimonio Kirchner a la cúspide de la escena nacional. No obstante, vale la pena recordar que durante los 12 años de gobierno “Nac & Pop”, los argentinos tuvimos un Presidente de la Nación como Néstor Kirchner al que lo filmaron abrazando a una caja fuerte y diciendo sentir “éxtasis” (www.youtube.com/watch?v=COPlqzpHjYk), y más tarde le llegó el turno de sentarse en el Sillón de Rivadavia a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que le recomendaba al pueblo argentino “temerle a Dios y un poquito a ella” (www.youtube.com/watch?v=J4JXsq-HEZg) o asegurar que la fortuna que había acumulado era fruto de su exitosa carrera como abogada (www.youtube.com/watch?v=7laQTuiP9BI) y de ahí, hacía abajo, toda la suerte de funcionarios, empresarios, choferes, jardineros y quién puede por estos días vaticinar o adivinar con qué otros oficios seguirá la lista, que conformaron la más increíble banda de mafiosos que se encargó de apropiarse de una cifra aún no especificada, proveniente de las arcas del Estado Nacional, pero que algunos economistas la redondean en algo así como el PBI de un año entero, un suma de dinero que pocos mortales podríamos siquiera imaginar.



Discépolo no fue un Nostradamus moderno; no, nada que ver. Discépolo retrató en su poesía lo que sus muy finos sentidos registraban. Pero lo interesante y, quizá lo más trascendente de “Cambalache”, es, justamente, su trascendencia en el tiempo y su justeza irónica y sagaz, que hace que quien hoy lo cante o simplemente lo escuche, sienta que es una narrativa de los sucesos ocurridos durante esos 12 años del experimento neopopulista vivido en Argentina, que por estas horas se están conociendo con escalofriante detalle y crudeza.



Para finalizar, recordemos como sigue “Cambalache”: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.

Todo es igual; nada es mejor; lo mismo un burro que un gran profesor; no hay aplazaos, ni escalafón; los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura, y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.



Que falta de respeto, que atropello a la razón; cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con stavisky, van don bosco y la mignón, don chicho y napoleón, carnera y san martín.



Igual que en la vidriera irrespetuos de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la biblia contra un calefón.



Siglo veinte, cambalache, problematico y febril, el que no llora, no mama,y el que no afana es un gil.



Dale nomás, dale que vá, que allá en el horno nos vamo a encontrar. No pienses mas, echate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao. que es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o esta fuera de la ley.”