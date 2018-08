¡Increíble! Susana Giménez reveló la exorbitante cifra de su factura de luz

Susana Giménez es una de las personas del medio que nunca se calla nada y opina de todo. Sin pelos en la lengua la conductora siempre dio su opinión en cuestiones referidas a la política, la inseguridad, entre otras cosas.

En una entrevista para Clarín, Giménez habló de la situación actual de nuestro país y reveló la increíble cifra de su última factura de luz.

“Creo que la gente la está pasando mal, no hace falta que alguien me lo diga. Lo veo. A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4.000 pesos y hoy me llegó una de 40 mil. Y eso le pasa a mucha gente”, expresó Susana.

“Hay una crisis, pero también hay un motivo: quedó todo mal, se llevaron todo. Dejaron las arcas vacías, se afanaron todo. Hay que recortar y sacar guita de todos lados. A mí también me duele el tema de los impuestos. Tengo muy claro que hay muchísimas personas en peores condiciones. Y entiendo que esto que nos pasa como sociedad es consecuencia de la gestión anterior”, completó la diva de los teléfonos.

Fuente: www.lavoz.com.ar