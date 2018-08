A la Recova Ripamonti la compró "El Negro" y su grupo de amigos

Lo escuchó bien claro mi amigo Pedro, no hay margen de error, es de "fierro" él Pedro, si hasta la suma que pagaron puedo decirla, lo se con pelos y señales

Un grupo de empresarios de Rafaela ayer estaba "masticando" algo en Casa de Esteban y lo mejor de todo era con que lo estaban regando.

La cosa que a medida que avanzaba la noche y los efectos del "agua bendita" se hacían notar hablaban un poquito más fuerte y Pedro que si bien es un poco sordo y no por que tenga enfermedad si no por que no se limpia las orejas, pudo escuchar todo:

"La sacamos regalada, la Recova es nuestra y no pusimos un mango, todo va a porcentaje y al riesgo, negocio redondo, ahora que los Concejales hablen boludeces y trabajen al pedo, la cosa ya está y les va a ser difícil cambiar la historia, si fuera por mí hasta un casino pongo ahí" , esto lo dijo con algunas copas de más uno de los asistentes a tan exultante mesa.

"No pagamos un "sope", enquilombamos todo y ahora que se peleen los chicos del Concejo, para nosotros es un negocio redondo, "SOS UN GENIO NEGRO, ME DA GUSTO SER TU JEFE", palabras más, palabras menos esa fue la mejor parte de la charla.

RESUMEN:

Lo compró el grupo del Negro, no pagaron un mango( como siempre), esperan pingues ganancias y a Garcia Cullá seguro se lo "garchan", NEGOCIO REDONDO.

Que bueno es tener amigos en la Muni que saquen proyectos (amenazas) más efectivos que cualquier otra cosa y los pibes del Concejos se lo coman, LES FALTA TOMAR MUCHA LECHE A LOS CHICOS!!!