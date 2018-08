Adele se suma a la ola y pide hablar abiertamente de la depresión posparto

La cantante británica Adele también se sintió llamada hablar sobre posparto. "Mamás, hablen de cómo se sienten porque en algunos casos esto podría salvar su vida o la de otra persona", escribió el lunes en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, la tenista estadounidense Serena Williams, había confesado que sufría "emociones intensas" debido al posparto, un tironeo constante entre su vida profesional -que la llevó a retirarse del torneo WTA- y su rol de madre y la sensación permanente de que "no era una buena madre".

la cantante Adele, madre de Angelo (cinco años), lo que la motivó a recordar esto, fue la depresión posparto de su mejor amiga. El período tras el parto fue para ella "el mayor desafío de su vida", contó la cantante de 30 años y remitió a una publicación en un blog en la que su amiga habla sobre sus sentimientos.

Dice en el relato: "Intenté ocultar mi enfermedad [una 'psicosis posparto'] a mi familia y amigos porque estaba llena de vergüenza y culpa. Hay una gran expectativa en que las mujeres sean perfectas y resplandecientes mamás que pueden manejar cualquier cosa y mantener todo en orden".

Adele contó que en los primeros meses de vida de su hijo también tuvo una experiencia similar. "Tras el nacimiento de mi hijo tuve fuertes depresiones que me asustaron", confesó en una entrevista con la revista Vanity Fair en 2016. "Realmente tuve una depresión posparto muy grave después de tener a mi hijo, y me dejó terriblemente asustada... Mi conocimiento del posparto es que no querés estar con tu hijo; te preocupa hacerle mal, te preocupa pensar que quizá no estás haciendo un buen trabajo... Estaba obsesionada con él, sentía que no lo hacía bien, que había tomado la peor decisión de mi vida...", confesó la cantante.

Fuente: DPA.