Muerte de Nelly Zárate: Cristian Ariel Peludero es el supuesto matador

Cristian Ariel Peludero, de 28 años, quedó ayer en prisión preventiva sin plazos en el marco de la investigación por el femicidio de Neli Beatriz Zárate (53), cometido en abril del año 2016, en el barrio Martín Fierro de nuestra ciudad.

Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos, a raíz del pedido formulado por el fiscal Carlos Vottero en una audiencia de medidas cautelares realizada esta tarde en los tribunales rafaelinos. El funcionario del MPA le atribuyó al imputado la autoría del delito de homicidio calificado (por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediare violencia de género).

Tras la audiencia, el fiscal regional, Diego Vigo y justamente el fiscal del caso, Vottero, brindaron una conferencia de prensa en donde establecieron algunos detalles de esta detención: "ha sido una investigación comprometida, seria, sin pausa. Sin haber bajado los brazos en ningún momento...", comenzó diciendo Vigo al respecto.

El fiscal Vottero dijo ayer que siempre se trabajó con ese objetivo y confirmó que hace aproximadamente un mes pudieron tener la confirmación de que Cristian Peludero era la persona que esa tarde de abril había estado en el domicilio de Neli. Una prueba y una contraprueba, con una total contundencia, certificaron las sospechas para ubicar a Peludero. "Primero había que encontrarlo, donde estaba y así poder proceder a la detención. Todo eso llevó algunas semanas. Hemos insistido con las diligencias que llevamos adelante. Muchas veces soñamos con que llegue este momento, imaginamos el momento de la detención y el dictado de la prevención preventiva luego de que la Fiscalía la solicite", dijo el fiscal de la causa.

En tanto, y siguiendo con las consultas de la prensa local, dijo que aún no se conoce el móvil, algo que el mismo fiscal viene diciendo en estos dos años de investigación. "Tal vez no lo sepamos nunca al móvil, al menos desde lo provatorio. A Peludero se llega a través de diligencias investigativas, a través de un trabajo de calle que hicimos con el grupo de investigadores. Había que conseguir información y de esa manera pudimos llegar no sólo a Peludero sino a otras personas, sospechosos que se fueron dando", dijo Vottero remarcando que no existen pruebas o precisiones que direccionen hacia una u otra persona, cuando todo comenzó.

El Fiscal fue contando cómo avanzó la causa en este tiempo y comentó cómo se le fue pidiendo a varias personas muestras de sangre, donde dijo que "la mayoría accedió voluntariamente", confirmando además que Peludero fue uno de ellos, en el mes de abril. "De esa forma se mandó a analizar y se obtuvo el resultado positivo. Entendemos que la prueba es contundente porque se trata de una prueba científica, genética, de laboratorio y que no admite ninguna duda. Hay una coincidencia absoluta entre el perfil genético obtenido de las muestras consistentes en sangre como lo mencioné en la audiencia, con lo de Cristian Peludero", explicó.

PELUDERO Y NADIE MAS

Una de las tantas preguntas que se establecieron en la investigación de este caso, era saber si el asesino estuvo sólo o acompañado. Si bien desde hace un tiempo se venía confirmando la posibilidad de que haya sido una sola persona la que terminó con la vida de Neli, nunca se había confirmado. Ayer, el Fiscal dijo que "sólo estuvieron Neli y Peludero" en el domicilio de Neli. Recordemos que se analizaron las pisadas que hubo en el lugar, más el perfil genético obtenido, terminaron confirmando la sola presencia de una persona, además de la víctima.

Además dijo que "el trabajo de la Policía de Investigaciones cumplió las directivas que la Fiscalía había impartido, concretamente yo como fiscal del caso y quiero rescatar de este grupo de investigadores, de 6 personas, la reserva que han mantenido durante toda esta investigación y fundamentalmente en las últimas semanas, donde pudimos individualizar a Peludero hasta su detención", explicó.

Peludero, de 28 años, fue entrevistado en su momento por este grupo de investigadores que mencionó ayer Vottero, como uno más de los testigos inmersos en esta serie de seguimientos que hizo la Fiscalía.

Recordemos, además, que todos los análisis realizados se hicieron primero en Salta y luego en la ciudad de Rosario. Hubo sangre de Peludero en esa habitación, producto de la escena física que vieron esas dos personas. El espacio en donde se cree que mató a Neli Zárate era muy reducido y la escena primaria del hecho es el pasillo, que tiene 2,43 mts por 78cm de ancho, conformada por dos paredes: una de revoque y una de ladrillo vistos. "Está claro que si ahí inicia la agresión y la finaliza, es lógico que el imputado se haya golpeado en algún momento. Entiendo que por eso ha perdido su sangre", dijo Vottero.

A modo de cierre comentó que en esta situación en la que se encontró en su momento Peludero, antes de ser detenido, no hubo nadie más. Había sospechosos, sobre todo uno, en el cual se estaba direccionando la investigación. "Pero la situación de Peludero fue muy compleja", estableció.

La división Criminal de Inteligencia, PDI y de la dirección operativa de la policía de investigaciones, da frutos al menos parcialmente, sin plazos que se ha obtenido esta jornada", destacó.

Peludero era un sobrino político de Neli Zárate. El resto de la familia de la víctima no tenía ningún tipo de contacto. Los fiscales no pueden confirmar aún si esta persona asistía a la iglesia en la cual frecuentaba Neli, donde profesaba. Prácticamente no tenían contacto por lo que se ha esclarecido hasta el momento. La calificación que le cayó a Peludero en estos momentos es de prisión perpetua, pero aún no está definido.

Fuente: Diario La Opinión