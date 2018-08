¿AGUAS CALMAS EN EL TANQUE?

El Presidente dijo que no pasa nada y todo está tranquilo como agua de tanque. Menos mal, porque los argentinos nos estábamos sintiendo algo inquietos. ¡¡¡Qué lindo es escuchar buenas noticias!!

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Lebac, Lelic, Bote, Nobac... Festival de papeles que se van sucediendo sin que ningun problema se resuelva, porque, llámele como quiera llamarlo, todo esto no es sino una serie de cambios de nombre, de moneda, de plazos, que en nada aportan a las soluciones que reclama la economía argentina; más bien la agravan, como lo demuestra, sencillamente, la necesidad que tienen de elevar cada vez más la tasa de interés de referencia, que se encuentra ahora en la astronomica cifra del 45%.

El último de estos documentos de crédito interno, los Nobac... No bac. El lanzamiento debutó con cero interés por parte de inversores y ahorristas y eso pareciera decidir su defunción al nacimiento.

La forma de salir de la crisis de la deuda no es con su incremento, sino todo lo contrario: tratar de ir reduciéndola. Lo hizo el kirchnerismo, que consiguió pagar buena parte de ella sin afectar el nivel de vida de la población, que fue en aumento durante todo el período en que gobernó, salvo un pequeño bache en 2014.



Por el contrario, la administración macrista tomó deuda de manera insaciable. Y lo peor de todo es que ese dinero no se usó en absoluto para inversiones que generaran exportaciones, sino que se puso en la vidriera, a bajo precio, para que empresas y particulares lo fugaran al exterior.

Ayer el Central subastó la increíble suma de 800 millones de dólares, y aún así no pudo evitar que la divisa siguiera subiendo, y terminara en 30,71 pesos. Un paso más hacia una incapacidad manifiesta de pagar los compromisos externos que se suma a muchos otros dados previamente. Y un paso nada pequeño, porque hoy se informó que el nivel de reservas, en constante descenso, está ahora en 54.600 millones de dólares.

El Presidente, en tanto, Llamó a la calma: “Tranquilos, no pasa nada”. Por su parte, el ministro Dujovne declaró que no hay ninguna posibilidad de que la Argentina pueda sufrir una "mega crisis" o a quedar en situación de no poder pagar los compromisos de su deuda externa. Una calma que está lejos de tener la ciudadanía, jaqueada por la incesante suba de tarifas, una inflación creciente, que en julio llegó al 3,1% y desempleo también en alza. Un informe sobre la situación laboral en el país de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, UMET, señala: “El número de empleados registrados privado cada 100.000 habitantes en el país se redujo -2,7% entre noviembre de 2015 y mayo de 2018. Mientras que en ese lapso la población creció un 3,1%, el empleo registrado solo lo hizo en 0,3% –un virtual estancamiento. Cabe señalar que, como consecuencia de la crisis económica, estos números se profundizarán en los próximos meses, dado que estos datos son previos al impacto de la corrida cambiaria”.

Dujovne además, en el programa de Alejandro Fantino dijo que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que se dieron por moratoria”. ¿Estará preparando el terreno para hacerlo, en el afán sin límites de alcanzar el nivel de ajuste que le exige el Fondo Monetario?

Naturalmente, la crisis que vive el país no deja sector sin afectar. Se acaba de cerrar una fábrica que producía para Adidas, dejando en la calle a 300 trabajadores. No es la única empresa que bajó sus persianas. Las suspensiones y despidos se producen en toda la geografía del país.

Si la creciente precariedad laboral es un ángulo preocupante de la realidad nacional, no lo es menos la situación que se vive en el ámbito del CONICET: David Narciso, periodista del varios medios de Rosario publica en el portal Conclusión que “202 directores y directoras de Unidades Ejecutoras (institutos) del Conicet que expone impacto del ajuste, advierte sobre la paralización de todo el sistema de investigación, freno a la construcción, refacción y mantenimiento de edificios, renuncia al financiamiento de proyectos, una nueva ola de fuga de cerebros, subejecución de partidas, caída de recursos para funcionamiento, depreciación de salarios (son los más bajos de la región), incumplimiento de convenios internacionales, demoras en girar subsidios (incluso de proyectos de 2016) y retención de partidas de créditos internacionales”.

El resultado de este estado de cosas no puede ser otro que el éxodo de centenares o miles de científicos y profesionales de altísima capacitación que sin duda serán bienvenidos en muchos países ávidos de contar con esa riqueza, que tanto cuesta formar.

Sin industria, sin tecnología, privilegiando la primarización de la economía (el gobierno acaba de frenar la baja de retenciones para los productos industrializados de la soja, continuándola con el poroto en bruto), endeudada hasta el cuello, promoviendo la recesión para intentar sin éxito frenar la escalada inflacionaria, el barco de la Argentina no enfrenta solamente una tormenta gigantesca, sino que lo hace navegando en el centro del Triángulo de las Bermudas.