El periodista que vio el cuerpo de Elvis Presley agigantó el mito, ¿murió de verdad?

La muerte de Elvis Presley despertó un gran número de teorías. Algunos aseguran que el Rey del Rock sigue vivo. El periodista Michael Cole de la BBC fue el primero en ver el cuerpo del artista y contó algunos detalles al Daily Mail.

El 16 de agosto de 1977, Cole estaba como corresponsal de la famosa cadena inglesa en Washington DC. Estaba haciendo una entrevista a un abogado cuando de golpe escuchó a su secretaria gritar: "¡Oh, Dios mío!". Los que estaban en la oficina se dieron cuenta de que algo grave había pasado. "¡Murió Elvis Presley!", dijo la mujer, llorando desconsolada. No lo dudaron ni un instante. El periodista junto a su camarógrafo, Bob Grevemberg, se fueron al aeropuerto y tomaron el primer vuelo a Memphis.

Michael Cole recordó que se sorprendió al llegar a la ciudad. Nadie hablaba de la trágica noticia. Como que había un pacto de silencio. "No había nadie en las calles", describió. A primera hora del día siguiente, el periodista y su camarógrafo se dirigieron a la famosa mansión de Graceland. Misteriosamente, en el lugar no había nadie.

"Le mostré mis credenciales al guardia de seguridad que estaba allí y pedí hablar con algún miembro de la familia de Elvis. Mientras esperábamos, se acercaron algunas personas. Descubrí que Elvis era una estrella más grande en Gran Bretaña que en los Estados Unidos", contó. "Después de unas horas, el Sheriff de Memphis me vino a ver y me contó que la familia me había invitado entrar. No estaba seguro de querer ver al muerto, pero acepté, mi interés periodístico fue más fuerte", recordó Cole.

El periodista recordó lo que vio en esa habitación donde estaba el cuerpo del Rey del Rock. "El ataúd estaba apoyado sobre caballetes. Detrás estaban algunos integrantes de la familia Presley, su ex esposa, Priscilla, su hija Lisa Marie y su padre Vernon. Me saludaron".

"Elvis no se veía muy bien. Lo más sorprendente fue el tamaño de su rostro. Tenía la forma de una sandía muy grande y pálida. Supuse que era por las drogas. Llevaba un traje negro, una camisa blanca y una elaborada corbata blanca", describió con precisión. Al periodista le llamó la atención cómo estaba peinado. El jopo de Elvis era una marca registrada. "Tenía una raya dibujada a la derecha, como con una regla".

Sus allegados trataban de esconder que el cantante había muerto por las drogas. "No tuvieron nada que ver con su muerte", le contó el manager Joe Esposito a Cole. Después se conoció que su cuerpo tenía 14 tipos diferentes de drogas.

En la extensa entrevista, el periodista reconoció que había muchas especulaciones sobre el final del ídolo. No creían que Elvis estaba muerto. Hicieron varias entrevistas a los fans que estaban apostados en la puerta de Graceland, fueron al cementerio y una vez finalizada la cobertura, regresaron a Washington.

En 1997, Cole recibió una llamada de un colega de la BBC. Le contó que estaban preparando un programa especial con las teorías conspirativas sobre Elvis. El productor le informó que había sido el primer periodista que había visto al Elvis muerto. "Lo que no me preguntó fue cómo podría estar seguro si era Elvis el del ataúd. Por supuesto, no podía. Nunca lo había visto en persona hasta esa mañana", sentenció poniendo más misterio.

¿Elvis está vivo y vive en la Argentina?

Dentro de la gran cantidad de teorías, hay una que nos involucra. En la zona oeste de Buenos Aires hay quienes afirman que el Rey se instaló en Parque Leloir, tras fingir su muerte el 16 de agosto de 1977.

El mito dice que al día siguiente llegó un Boing 747 proveniente de Memphis, que transportaba a una persona llamada John Burrows y que lo recibió una limusina y tres Falcons.

Así lo recuerda un soldado que custodiaba la base militar de Palomar, en el documental "Elvis apareció vivo en Argentina". El registro asegura que el cantante se movía por la ciudad con el alias de Aaron Levis (su segundo nombre más un anagrama de su apodo) y también da cuenta de una supuesta carta que le mandó a su hermano desde Buenos Aires y de una banda tributo a él, donde el líder fue interceptado por un grupo de paramilitares que lo metieron en un auto negro y nunca más se lo volvió a ver en el país.

Además del documental, hay un libro titulado "El Rey vive entre nosotros", firmado por Jerónimo Burgués, quien afirma haber esclarecido "uno de los mitos contemporáneos más extendidos por todo el mundo", y un blog que recopiló información del tema durante años, llamado Elvis en Argentina.