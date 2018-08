El video del mal momento de Ricardo Centurión: un hincha lo insultó en el supermercado

El jugador de Racing mantuvo distancia y contestó con respeto. Después se quejó en Twitter: "Es increíble que no pueda salir a un súper y que no me dejen en paz".

Ricardo Centurión vivió un momento incómodo en un supermercado. Se filtró un video en el que una persona lo increpa, lo insulta y lo invita a pelear.

Las imágenes comienzan con Centurión diciéndole a esta persona: "Me saludaste, te saludé. Me pasaste por al lado, me saludaste y yo te contesté".

"Pero si sos famoso y la gente te saluda tenés que ser más educado", le reclama con una actitud desafiante. Después lo insulta: "Sos un pajero. Cuando te agarre el Rojo te rompe el orto. Si tenés huevos, te espero afuera. Andá a salir en los medios".

La actitud de la persona parece estar clara: filmar a Centurión, provocarlo y ver si reaccionaba ante sus insultos.

Horas después, Ricky se despachó en Twitter: "Es increíble que no pueda salir a un supermercado y que no me dejen en paz. Eso no fue nada, estuvo a punto de pegarme afuera del súper".

Está claro que el jugador no vive días tranquilos. El lunes no fue titular ante Atlético Tucumán porque, según el presidente Víctor Blanco, "salió a un boliche y tomó de más" el viernes pasado.

El dirigente de Racing aseguró que Centu no llegó en buen estado a la práctica del sábado y que Coudet lo castigó al ponerlo en el banco ante el Decano. El jugador desmintió esta versión y dijo que Blanco mintió.