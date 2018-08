Uberti: "El día que murió Kirchner, en el departamento de Juncal había US$ 60 millones"

El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti reconoció que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidentes Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández, "estaban al tanto".



“El día que murió Néstor Kirchner en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares”, fue una de las frases de Uberti en el juzgado de Claudio Bonadio.



La vivienda a la que hacía referencia el empresario, se trata del lugar mencionado decenas de veces en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como el punto en donde se llevaban los bolsos con dólares que recaudaba Roberto Baratta. Más pecisamente de la vivienda del matrimonio Kirchner en Juncal y Uruguay.



La declaración de Uberti, es acorde a las anotaciones del chofer que destapó el escándalo. El jueves 30 de septiembre el hombre de confianza de De Vido dejó en el departamento presidencial US$ 1.800.000; el jueves 7 de octubre llevó US$ 5.600.000; el jueves 14 del mismo mes entregó 3 millones y el jueves 21 de octubre dejó US$ 3.500.000. Los jueves eran los días de la semana asignado para que Baratta entregara lo que producía su propio circuito de recaudación de sobornos, según Centeno, mientras que el resto de los días de la semana llegaban hasta el domicilio legal de los Kirchner otros recaudadores de bolsos con dólares desde otros ministerios.

Si bien Uberti aclaró que él no había visto ese dinero, dijo que lo sabía “por comentarios” y también declaró desde Buenos Aires se transportaban los bolsos hacia Santa Cruz en avión: “Los transportes de dinero se hacían al sur por vía aérea, en bolsos o valijas, y se hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el lugar”, aseveró Uberti, según reveló el sitio Clarín.



En el marco de la declaración, el empresario también detalló que "el piloto del matrimonio Kirchner era un tal Potro Velázquez, de nombre Sergio". "Recuerdo que Kirchner sacó al piloto de la Fuerza Aérea para poner esta persona a cargo del Tango 01", pronunció.



Más adelante, también involucró a Cristina Kirchner en la recaudación y la distribución de plata negra. “Esta cuestión no era ajena a la Señora de Kirchner, que presenciaba los transportes”,sentenció.

Fuente: diario26.com