Según Claudio Uberti, los Kirchner “tenían bóvedas” en Río Gallegos

El ex recaudador de sobornos en las rutas concesionadas declaró en indagatoria ante la justicia por la causa de los cuadernos.

El ex recaudador de sobornos en las rutas concesionadas, Claudio Uberti, declaró en indagatoria ante la justicia por la causa de los cuadernos y aseguró que los Kirchner “tenían bóvedas” en Río Gallegos.

Según consignó la Clarín, Uberti compartió varias entregas de dinero de sus recaudaciones de “coimas a las empresas de corredores viales” con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Su testimonio coincide con el de Oscar Centeno: “El dinero se entregaba en Uruguay y Juncal“, dijo.

El ex titular del OCCOVI dijo que para hacer esas entregas debía contactarse con Muñoz. Según su relato, si el “paquete era chico” debía “llevarlo al despacho de Balcarce”, en referencia a la Casa Rosada.

Uberti relató que en una oportunidad vio más de veinte valijas en el departamento de Recoleta destinadas a viajar a Río Gallegos, a la casa ubicada en la esquina de la calle 25 de Mayo (que ahora pertenece a Lázaro Báez) donde Kirchner instaló “bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”.

Contó además que el movimiento de dinero tenía un destino fijo en Capital Federal: Uruguay 1306, el departamento del barrio de Recoleta propiedad de Néstor y Cristina Kirchner. Ese domicilio, el mismo que busca allanar el juez Claudio Bonadio, es el que menciona en muchas ocasiones Oscar Centeno.

Durante un viaje oficial del matrimonio presidencial a Nueva York, Néstor Kirchner le dijo a Uberti que le pidiera al empresario hotelero Juan Carlos Relats que pusiera 105.000 dólares mensuales porque “Cristina está haciendo una construcción en Los Sauces y necesita plata blanca”.

l ex funcionario también dio detalles sobre su relación con los Kirchner. “Si con Néstor trabajar era un suplicio, con Cristina era mucho peor“, rememoró, y dijo que el ex Presidente “siempre preguntaba si eran euros o dólares” lo que llevaba. “En una ocasión le llevé paquetes de pesos y euros y agarró a patadas el paquete de los pesos y los tiró de su despacho“, sostuvo.

“En una ocasión subí al departamento y había otras valijas en el palier y en su dormitorio muchas otras más”. Según dijo, en el departamento no había nadie en ese momento, pero “por referencias de Muñoz esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz”. El ex secretario de Kirchner se permitió un chiste, según Uberti: “Muñoz me dijo ‘después de esto voy a poner un negocio de valijas’“.

“Las valijas con el dinero las trasladaban en el Tango 01, las cargaban en el Aeropuerto Base Aérea Militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Río Gallegos. Esto es lo que yo vi”, aseguró Uberti.

Fuente: viapaís.com.ar