LA "DANZA DE LOS ARREPENTIDOS"

Empresarios y adláteres del ex gobierno kirchnerista que hoy "vomitan" lo que durante más de una década no les causó ni siquiera una simple "nausea"

“El arrepentimiento no es virtud porque no sale de la razón. El hombre que se arrepiente es doblemente miserable. El arrepentimiento, en cierto sentido, es una negación de la libertad, es un no considerar míos mis actos. En realidad, sólo hay un arrepentimiento coherente que es el suicidio. Lo demás es rascarse ese ligero cosquilleo psicológico que sentimos a veces" (Baruj Spinoza).



En los últimos días, a raíz de la investigación que llevan a cabo el juez Caudio bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, en relación a los llamados “cuadernos de la corrupción K”, los argentinos en particular, y el mundo entero en general, estamos asistiendo a una verdadera “danza de arrepentidos”.



Acogiéndose a una figura jurídica sancionada no hace mucho tiempo, la cual vale la pena decir aún no ha producido suficiente jurisprudencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a la vez que intenta ser una copia de las que ya existen hace mucho tiempo en diferentes países, mediocre y adaptada a esa realidad argentina que tanto nos identifica por su acomodamiento a circunstancias exógenas, en su gran mayoría beneficiosas sólo para quienes se encuentran dentro de los parámetros que entremezclan la legalidad con la justicia, la moral y la ética, más de una docena de empresarios y adláteres del ex gobierno “Nac & Pop” están facilitando a la causa de los mencionados “cuadernos” una verdadera catarata de información, con un entramado de intrigas, negociados, y todo tipo de ilícitos contra la administración pública, que, con absoluta seguridad, constituyen la envidia de cientos de escritores y productores cinematográficos y televisivos. Y, según se puede inferir, aún falta que muchos se animen a participar de esa “danza”, lo que seguramente ocurrirá cuando sus nombres vayan apareciendo en los estrados tribunalicios y sean de conocimiento público.



Porque, a fuerza de decir verdad, muy poco tienen, según la filosofía y la teología, de arrepentimiento estos personajes.



Durante más de una década, muchos de ellos se preocuparon, únicamente, en engrosar sus ya muy gruesas cuentas bancarias y activos, mientras que otros se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Durante ese tiempo, en dónde el dinero les caía como maná del cielo, callaron todo lo que hoy “vomitan”, pero que hasta hace muy poco no les causaba el menor síntoma, ni siquiera una simple nausea.



Hasta lo que hoy se sabe, los “arrepentidos” sólo pretenden entrar dentro de los beneficios que les confiere una ley que los proteja o, mejor dicho, los “blinde” ante la posibilidad de ir presos por los delitos que se están investigado. Todavía, ninguno de los involucrados o “acobijados” bajo esta figura legal han expresado su voluntad de devolver lo obtenido de manera ilícita o resarcir, pecuniariamente, los daños causados a toda la sociedad durante su más que prolongado silencio.



Entonces, y esto es lo que los funcionarios judiciales deben tener bien presente, quienes hoy quieren posicionarse dentro del grupo de personas que sufrieron los embates del poder omnímodo que ejercieron los hacedores de la llamada “década ganada”, aduciendo no tener otra alternativa que su “desinteresada” colaboración con la “noble” empresa de robarle a todo el pueblo, hasta dejar a más de un tercio de la población bajo los niveles de pobreza e indigencia, son tan cómplices y tan culpables como la mismísima cúpula de la banda de mafiosos que gobernó la Argentina desde 2003 hasta finales de 2015.



Estos “señores”, lo que se dice arrepentidos, en la acepción correcta de la palabra, no lo son de manera alguna. A lo sumo se los puede catalogar de oportunistas, acróbatas para colgarse de cuanta “soga legal” se les presente y para saltar de trapecio en trapecio, siempre con la seguridad que debajo se encuentra una red salvadora que los cuidará de sufrir golpe alguno, por que, en definitiva, tampoco es equivocado calificarlos como “cagones”.



Para finalizar, voy a citar lo que dice el Diccionario Filosófico sobre “Libertad, Causalidad, Arrepentimiento y Culpa”: “Excluimos el arrepentimiento de la “tabla” de las virtudes éticas (exclusión que ya fue propuesta por Espinosa) .Mientras que la “culpa” corresponde a la persona, el “arrepentimiento” es un “sentimiento” psicológico que afecta al individuo, más que a la persona. La “culpa” implica causalidad, aunque la causalidad no implique siempre culpa: la culpa, en su sentido filosófico, es la causalidad atribuida a la persona (en su sentido jurídico, la culpa, aunque no implica necesariamente dolo, envuelve además la connotación de causa “lesiva” a los derechos de otras personas establecidos por las normas legales –no hay culpa sin ley–, sea por acción sea por omisión, como en la llamada “culpa Aquila” del derecho romano). Por su implicación con la causalidad, la culpabilidad requiere también la desconexión de la persona causante del efecto (culposo o doloso) de otros contextos entretejidos en el proceso causal. Si la acción causal de la persona se considerase como un mero aspecto del proceso causal envolvente (por ejemplo: la “sociedad de personas” de la que cada persona forma parte), no habría responsabilidad. Todos serían responsables del delito; por ello puede decirse que sólo hay “culpables” cuando también hay “inocentes”. Ahora bien: carece de sentido, desde luego, que un inocente se arrepienta; pero, ¿puede arrepentirse el culpable, es decir, el causante personal de la acción? No, porque al arrepentirse estaría expresando su voluntad de desligar su persona de la acción de la que, sin embargo, se considera causa. Por eso, el arrepentimiento no es virtud, porque quien se arrepiente de una acción es porque no la considera “suya” es decir, efecto de su libertad personal (si no reconozco como mía una acción llevada a cabo por mi mediación, no tendría por qué arrepentirme de ella). Pero nadie podrá arrepentirse de una acción que haya sido incorporada a la trama de su propia personalidad. Esto no quiere decir que todo acto-efecto de mi libertad “merezca” volver a ser realizado. Puedo reprobar una acción, en cuanto mía (esto es, efecto de mi libertad), cuando puedo incorporar las consecuencias de esta reprobación al curso global de mi persona; pero entonces no podré arrepentirme del antecedente de unas consecuencias que considero como parte de mi propia libertad. En el caso límite en el que una acción mía, de la que me reconozco responsable, sea incompatible con mi persona, que, sin embargo, se identifica con ella (lo que se expresa en el sentimiento de la culpa), no es el acto reprobado lo que habría que eliminar mediante el arrepentimiento, sino mi propia persona mediante la muerte de su individualidad”.