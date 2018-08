Ahora "supuestamente" La Recova fue vendida a un grupo empresario local

Sigue la novela de la Recova, ahora apareció un grupo empresario local, los mismos de siempre, los que huelen sangre y allí están. Con seguridad el supuesto dueño¿García Culla? está metido en la jugada.

Un nuevo capitulo para esta novela interminable en donde muchos van a ser responsables si el final no es el esperado, entre ellos funcionarios de la Municipalidad, encabezados por su Intendente.

Mientras el Concejo Municipal y la propia Municipalidad de Rafaela ponen decididamente en marcha los mecanismos legales para expropiar el predio en el que funcionaron los Grandes Almacenes Ripamonti y su Recova, el dueño de la propiedad, Luis García Cullá, hizo su última jugada: luego de meses de idas y vueltas decidió vender el emblemático inmueble a un grupo inversor de esta ciudad.

Si bien hay acuerdo de palabra para cerrar la operación, una delegación de empresarios rafaelinos tiene previsto viajar este jueves a la Ciudad de Buenos Aires para firmar la transferencia y poner el punto final a una negociación que comenzó el año pasado, tal como había publicado LA OPINION. Una pieza clave para destrabar la operación fue el arquitecto Carlos Airaudo Saavedra, que presentó un anteproyecto que terminó de convencer al grupo inversor para aprovechar esta última oportunidad antes de que las cosas se compliquen si avanzan los engranajes de la expropiación.

De todos modos, en el marco de un asunto que no gana para sustos, el proyecto de ordenanza que tratará el Concejo en su sesión de este jueves no deja de "hacer ruido" en torno a este acuerdo millonario, más allá de que nadie confirmó las cifras que se pagarían por el emblemático inmueble.

¿Y si el Concejo resuelve bajar la iniciativa del temario de la sesión de este jueves a la espera de que se concrete el negocio y evitar el proceso de expropiación? Ayer no era demasiado probable, pero nadie lo descartaba de plano. "Es una posibilidad", deslizó un concejal.

No obstante, tanto funcionarios del Concejo como del Departamento Ejecutivo plantearon que la eventual aprobación de la ordenanza no pondría palos en la rueda a una venta del inmueble. "El Concejo puede aprobar y si luego el grupo empresario se presenta y comunica que compró el edificio y que va a llevar adelante un proyecto inmobiliario, la ordenanza se puede derogar", indicaron.

"Los tiempos de una expropiación son largos y no representan un obstáculo insalvable para un negocio. Siempre se puede dar marcha atrás. Hay que recordar que la expropiación es la última alternativa que se manejaba para el complejo Ripamonti, lo ideal es que el dueño hubiera llevado a cabo su proyecto original, pero hace años se paralizó la obra y no dejó más remedio que impulsar este proceso", agregó. "La ordenanza una vez aprobada debe seguir su recorrido en la Legislatura santafesina, nadie garantiza cuándo podrá convertirse en ley. Y después el Ejecutivo provincial tiene un plazo de 24 meses para cumplir con la propuesta, no hay que desesperarse, el privado tiene una chance más", agregó.

Ahora bien, en caso de que finalmente se cierre la operación de venta de viejo edificio de Ripamonti, habrá que esperar por el proyecto presentado por Airaudo Saavedra para esa esquina céntrica.

EN PARALELO

Mientras las conversaciones entre el que vende y los que quieren comprar se desarrollaban con enorme discreción, el Estado local se prepara para seguir el camino de la expropiación, que incluye la implementación de un proceso participativo para que los propios rafaelinos y sus instituciones elijan el uso de ese emblemático predio.

En este marco, el pasado lunes se puso en marcha el proceso de revalorización histórica de los Grandes Almacenes Ripamonti, según informó el Municipio. "Un proyecto que busca difundir la importancia que tuvieron los Almacenes en la vida económica y social de Rafaela, y que continuará extendiéndose de cara al proceso participativo que definirá el destino del inmueble", se informó.

En este caso, estudiantes avanzados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Rafaela, participaron de la disertación brindada por el profesor de Historia, Daniel Infeld, sobre las características y el funcionamiento que tuvo el lugar a lo largo de la historia de la ciudad. La actividad tuvo lugar en el Museo Histórico Municipal, y contó también con la presencia de estudiantes de la carrera de Turismo.

El objetivo de este primer encuentro fue seguir fortaleciendo los vínculos entre la Municipalidad y la Facultad de Arquitectura local, teniendo en cuenta que los estudiantes serán partícipes activos en el proceso participativo que definirá el destino de los Grandes Almacenes Ripamonti.

Se trata de alumnos que cursan el Seminario de Investigación Final, del última año de la carrera, cuyos docentes son Rubén Chiappero y Luciana Tessio. En esta primera etapa, ellos están realizando una “reconstrucción” planimétrica y en maqueta de las manzanas 26 y 27, donde se emplaza el edificio. Posteriormente, se convertirán en "facilitadores" de los debates que se organicen. Finalmente, no se descarta que ellos mismos trabajen en un workshop para la presentación de ideas.

Esta oportunidad de tomar contacto con el legado de la familia Ripamonti, teniendo en cuenta la marcada presencia que tuvo en la creación de distintas instituciones locales, como así también en la proyección regional que tuvo la ciudad, forma parte de un proyecto de sensibilización que está previsto desarrollar como complemento al proceso de expropiación del inmueble, y que se extenderá a distintos ámbitos de la ciudad.

Durante el tiempo que demande dicha expropiación, cuyo primer paso será la aprobación de la ordenanza que este jueves tratará el Concejo Municipal, se irá organizando de manera participativa un debate sobre las posibilidades que se abren para el edificio. Una etapa que llevará adelante la Municipalidad, similar a lo ocurrido con la definición del Complejo Cultural del Viejo Mercado, dando lugar a todas las voces, entre ellas, las del sector privado y colegios de profesionales.

Con información de Diario La Opinión