Se desarrolló en ATE el Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Mental

En ATE Casa España, cientos de enfermeras/os de todo el territorio nacional de todos los niveles de atención del sistema de salud participaron de las conferencias y talleres de esta actividad libre y gratuita organizada por ATE y auspiciada por la Dirección de Salud Mental de la Provincia. Interesantes conclusiones.

Con cientos de trabajadores de todos los niveles de atención del sistema de salud de todos los puntos del país, en las instalaciones de ATE Casa España, se realizó días pasados el Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Mental.

Cabe destacar que la actividad libre y gratuita fue organizada por ATE y auspiciada por la Dirección de Salud Mental de la Provincia, con las consignas: Por la plena implementación de la ley de Salud Mental y Adicciones y por la sustitución de las lógicas manicomiales.

En ese marco, en la inauguración, Emilce Beletti, Directora provincial de Enfermería, celebró “este encuentro federal en este momento de medidas muy duras también para la salud”. Y Liliana Olguín, Directora provincial de Salud Mental, también coincidió en que “estamos atravesando un momento nacional complejo, pero tenemos que defender el derecho a la salud mental y la plena aplicación y cumplimiento de ley en la materia”.

En tanto, Jorge Hoffmann, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe, les dio la bienvenida a todos los/as presentes que colmaron el centro cultural, “un espacio recuperado, democrático, plural, en momentos donde tenemos que recuperar espacios de encuentro”.

“La salud mental es uno de los aspectos de la situación de bienestar que nos merecemos los seres humanos. No hay posibilidad de `curarse’ si no hay una sociedad que ayude a abordar esa dificultad. Es cierto que son cada vez más los trabajadores con problemas de salud mental y son los sectores más pobres los que viven situaciones de insatisfacción e infelicidad. Ante ese panorama, lo único que nos puede salvar es no dejarnos desesperanzar, cuidarnos entre nosotros y colectivizar las luchas”, expresó el dirigente gremial dando por inauguradas las jornadas del Encuentro.

Cabe destacar que las conclusiones del Encuentro Nacional fueron: que los encuentros y capacitaciones se realicen en forma sostenida en el tiempo; que se convoque a la próxima capacitación a todos los integrantes de los equipos de salud; que se generen espacios de debate y diálogos permanentes para defender y hacer cumplir la Ley de Salud Mental; que quede en evidencia la necesidad de trabajar en redes e intersectorialmente en salud y que se considere a la salud mental indisoluble de un proyecto de salud integral.

Algunos de los temáticas del encuentro, cuyo programa incluía talleres, conferencias, intercambio de experiencias, proyección de documentales, presentación de libro, seminarios, y propuestas, fueron: “La dimensión cuidadora en la producción de salud como política pública en el sistema de salud”, “Las legalidades vigentes como herramientas clínico-políticas para la producción de cuidados: ley nacional de salud mental y adicciones”, “Historia de salud mental: el protagonismo de enfermería en la lucha por una política pública que garantice derechos a las personas con padecimientos mentales”, documental “Residencias compartidas para usuarios de salud mental. Dispositivo de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe”, “La formación de enfermería y los cuidados de salud mental”, “Concurrencia Interdisciplinaria en Salud Mental de municipalidad de Rosario”, “Interdisciplina y equipo de salud en la sustitución de las lógicas manicomiales: los cuidados como parte de una estrategia terapéutica interdisciplinaria”, “Los cuidados en situaciones de consumo problemáticos”, “Cuento con vos”, “Abordaje desde Enfermería en Salud Mental a partir de un caso en el Hospital Público Materno Infantil”, “Dispositivos sustitutivos al manicomio: como pensar la producción de cuidados como constructora de subjetividad”, “Taller San José”, “Dispositivo “Patitos en fila”, “Importancia de las prácticas comunitarias en salud mental”, documental “Puertas Abiertas, Que Nadie Quede Afuera”, presentación del libro “Vidas después de los manicomios. Clínicas insurgentes”, Seminarios-talleres: “Los cuidados en la atención en crisis”, “La inclusión de la salud mental en el sistema de salud: los cuidados desde una óptica integral”, Plenario y cierre.

Fuente: www.ellitoral.com