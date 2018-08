Puede De la Sota ser Presidente en 2019

" La gente no se si me eligió por cansancio o por cualidades personales, pero llegué a ser Gobernador y creo no haber defraudado", esas frases las repite habitualmente el ex gobernador y las va a repetir mucho más aún.

Lo concreto es que "El Gallego" sabe que es la última oportunidad para acceder al sillón de Rivadavia y no está dispuesto a dejarlo pasar.

Instalado más tiempo en Buenos Aires que en Córdoba y ahora alejado de su esposa, teje contactos con todos los sectores del peronismo y su proximidad a los Kirchner es una muestra que el fin justifica los medios y que su agudo análisis de la política lo llevó a la conclusión que sin Cristina nada es posible.

Esa quizá sea la gran diferencia con los otros presidenciables del peronismo, De la Sota no va a vacilar en arreglar con Máximo y por ende con Cristina para lograr una unidad del peronismo, que el él entiende es la única manera de llegar a su anhelado objetivo de dirigir los destinos de la Nación.

La reunión con Moyano hijo es otro indicio de su intención de estar con todos en busca de esa tan ansiada unidad que sueña con conseguir, según el como exclusivo camino para lograr que el peronismo vuelva a la victoria en 2019.

Habrá que ver cómo encaja su ex socio en las PASO de 2017, Sergio Massa, que según las encuestas es el candidato del peronismo que mejor mide y que posición va a tomar Puchitto que ya largo la campaña de manera virtual y quiere tener presencia.

"El Gallego" siempre repite que el zorro sabe más por viejo que por zorro y quiénes lo conocemos desde hace tantos años sabemos que en política, De la Sota es "viejo y zorro"

Llegará en esta oportunidad, la que el mismo define cómo la última?. Habrá que ponerle algún voto, sus antecedentes en la política lo permiten.