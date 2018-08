Verónica Castro y el "lado oscuro" de Hugo López, mánager de Luis Miguel: "Ha de estar en el infierno"

Luego del estreno oficial de la serie de Luis Miguel en Netflix, los personajes se ganaron el cariño e incluso el odio de los fans. Uno de los más queridos es sin duda Hugo López, el mánager del cantante, quien en el programa es retratado como el "segundo padre" del artista. Quien siempre lo apoyó y lo guió en los momentos más duros de su carrera y vida personal.

Para los seguidores del Sol de México, López representa una imagen heroica y tierna, pero podría estar equivocada. Verónica Castro participó en una y aprovechó la ocasión para revelar unos detalles que no se conocían sobre el argentino y su "lado oscuro".

"Ustedes andan hablando de la vida de Luis Miguel. Qué padre le fue, ¿no?, pero no las cosas que están diciendo de este tipo tan horroroso, el mánager, Hugo López. Cuando me fui a trabajar para Argentina, me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre", comentó.

Según su declaración, López la dejó "tirada" y se regresó con el dinero de la gira. Durante la entrevista, el animador sacó ventaja del momento y le preguntó sobre una presunta relación entre ambos.

"Eso era lo que él quería, y como yo no le acepté, me hizo la vida imposible. Lo mandé a la fregada y se regresó acá", agregó.

Además, Verónica asegura que le advirtió a Luis Miguel sobre lo que le había hecho López. "Le dije: ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona".