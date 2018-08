Paula Oliveto, irónica, sobre los K: "Era un gobierno de ignorantes, nadie sabía nada"

La expansión de lo que significa el caso de los cuadernos de las coimas no se detiene. Hasta el momento, la investigación de LA NACION que ahora encabeza el juez federal Claudio Bonadio ya tiene catorce detenidos, diez imputados arrepentidos, catorce indagados y un prófugo. En ese contexto, la diputada nacional por Cambiemos Paula Oliveto visitó el programa Mesa Chica y apuntó contra los exfuncionarios kirchneristas. "Era un gobierno de ignorantes, nadie sabía nada", ironizó.

"Si mientras se robaban todo ellos (por los exfuncionarios k) no sabían, bastante inútiles eran", añadió Oliveto. Puntualmente, al ser consultada por su mirada sobre la expresidentaCristina Kirchner y su actitud frente al caso, la parlamentaria opinó: "Es muy desacertada en su manera de manejarse; es una persona que en definitiva no respeta a nada, no respeta a los argentinos ni a las instituciones".

Hacia el final de su paso por la pantalla de LN +, Oliveto concluyó: "El gran desafío de los argentinos es reconstruir las instituciones".

Fuente: www.msn.com