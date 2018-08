Insisten con Ley para evitar abusos contra la ciudadanía

El diputado provincial Jorge Henn (NEO, FPCyS y UCR) presentará ante la Cámara Baja un proyecto de Ley para proteger los derechos de grupos de individuos que comparten similar situación abusiva y lograr así un fuerte control social.

“Las acciones colectivas se constituyen como una herramienta legal para proteger en UN SOLO JUICIO a grupos de personas contra las empresas que pasen por encima de sus derechos o para poner límites al propio Estado”, explicó el diputado.

“Un claro ejemplo de violación de derechos, lo constituyen los bancos que cobran un cargo injustificado por el uso de caja de ahorro o por el retiro de dinero por el cajero automático, sin que se encuentre pactado”, afirmó Henn y agregó: “como suelen tratarse de montos bajos, los ciudadanos tienden a no hacer el reclamo, sin embargo ese monto, que en principio puede ser económicamente trivial, termina multiplicándose por la cantidad de afectados y constituye un claro abuso por parte de la entidad que pudiera frenarse eficazmente con una acción de incidencia colectiva”.

En efecto, a partir de la sanción de esta Ley, cualquier persona cuyos derechos sean transgredidos por políticas estatales o empresariales abusivas, tendrá la posibilidad de iniciar acciones legales que sean en beneficio de muchos o en defensa de los lugares comunes.

La iniciativa pretende esencialmente que los proveedores dejen de realizar prácticas abusivas hacia los consumidores y que subsanen los daños ocasionados. En los casos que los bienes afectados sean indivisibles (como el ejemplo del espacio público) la indemnización, se depositaría en un fondo común. Sin embargo es preciso aclarar que en los casos de los bienes colectivos, el interés del proyecto es impedir que el bien se dañe y no sólo el de obtener una indemnización económica o patrimonial.

En tanto el legislador aseguró: “Es importante aclarar que las sentencias de acciones colectivas van a tener efecto contra todos los que integran el colectivo, hayan o no interpuesto la acción legal y la notificación de la sentencia deberá ser pública para que todos los afectados, puedan sumarse a la causa o no, si no lo desean”.

Entre los beneficios que cita el proyecto, el factor económico adquiere una especial relevancia, ya que una Ley de Incidencia Colectiva significa la reducción de costos en el trámite procesal, al iniciarse un solo juicio en representación de los afectados en lugar de promover juicios individuales.

También se pone en valor al mecanismo de cooperación e integración que la herramienta presupone, como ejercicio fundamental para tener una ciudadanía madura, capaz de mirar más allá de sus propios intereses.

Para Henn “esta ley puede ayudar a poner un freno a los poderosos y a lograr un importante y profundo control social”.

Uno de los casos más resonantes de acción de incidencia colectiva de este último tiempo fue el de los consumidores de una conocida firma automotriz alemana en Córdoba, que denunciaron “demoras aberrantes” en la entrega de vehículos y que obtuvieron su indemnización por contar con esta ley.

Al momento de defender la importancia de lograr su sanción, el ex vicegobernador manifestó: “Seguimos sin tener una normativa provincial que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a hechos que conciernen a los intereses de todo un colectivo y sin dudas esta Ley es una herramienta que nos está faltando”.

Si bien contamos con la Acción Preventiva de Daños, legislada en el Código Civil y Comercial y con el recurso del Amparo Colectivo, que ha servido para que en este último tiempo, un grupo de madres rosarinas pidieran autorización para el cultivo de cannabis medicinal; con dichas herramientas no se puede dar respuesta a casos de violación de derechos individuales homogéneos o remediar daños que pudieran causarse al ambiente.

Por esta razón Henn insistirá, acompañado por los diputados Tejeda, Gutierrez, Ausburguer, Bertero, Yacuzzi, Busato, Martino, Galdeano, Palo Oliver y Vucasovich en la representación de un proyecto de Ley de Incidencia Colectiva, que fuera presentado inicialmente en el 2016.

Para finalizar el diputado Henn remarcó: “Se trata de un proyecto superador al original, ya que se representará con las modificaciones introducidas en el destacado trabajo legislativo que se realizó en la Comisión de Derechos y Garantías”.

