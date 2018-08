Más inteligencia artificial para los ‘Androides’

Los usuarios de dispositivos móviles Android, conocidos como ‘Androides’, están de enhorabuena. La semana pasada Google anunció la llegada de Android 9 'Pie' a los Smartphone que llevan este sistema operativo. ¿Para qué? “Para que aprenda de ti, y para que funcione mejor a medida que lo utiliza el usuario”, dice Google. Y todo ello porque incorpora más inteligencia artificial (IA). Android 9 se adapta a la vida del usuario y a cómo éste desea usar su teléfono móvil, desde predecir su próxima acción antes de que la realice, a priorizar el consumo de la batería para las apps que más utiliza, e incluso ayudarle a desconectar el smartphone al final del día.



El nuevo Android 9 'Pie' incorpora prestaciones como la Batería Adaptativa (Adaptive Battery), que tiene en cuenta aquellas aplicaciones que más se utilizan y prioriza el consumo de la batería para ellas. Por su parte, el Brillo Adaptativo (Adaptive Brightness), ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según las preferencias y entornos de uso.

La versión actualizada de Android con más inteligencia artificial también ayuda a hacer las tareas más rápidamente con la prestación App Actions, que predice lo siguiente que vaya a hacer el usuario basándose en su contexto y mostrando dicha acción directamente en el móvil.

En el Google I/O que se celebró en mayo la compañía americana anunció, además, una serie de prestaciones para facilitar el bienestar digital en Android, incluyendo un nuevo Tablero de Control (Dashboard) que muestra cómo el usuario pasa el tiempo con su dispositivo. Un Temporizador de Apps (App Timer) que permite establecer límites de tiempo en las apps y oscurece el icono en la pantalla de inicio cuando el tiempo establecido ha transcurrido; el nuevo No Molestar (Do Not Disturb), que silencia todas las interrupciones visuales que pueden aparecer en la pantalla; y Desconectarte (Wind Down), que enciende la Luz Nocturna y activa el No Molestar, oscureciendo la pantalla antes de que el usuario se vaya a la cama.

El Bienestar Digital (Digital Wellbeing) se lanzará oficialmente, según Google, en los teléfonos Pixel este próximo otoño, con la incorporación en Android One y en otros dispositivos a finales de 2018. Estas prestaciones se encuentran ya disponibles en versión beta para los teléfonos Pixel equipados con Android 9.

Android 9 también permite capacidades de seguridad de hardware para permitir la protección de datos confidenciales como la información de la tarjeta de crédito, utilizando para ello un chip seguro y dedicado. El nuevo sistema, además, trae importantes mejoras de privacidad para ayudar a proteger todas las comunicaciones web y mantenerlas en privado.

Fuente: www.muyinteresante.es