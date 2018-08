Masajes con serpientes, la última locura de la belleza

Los cosméticos con veneno de serpiente ya no son suficiente. En Estados Unidos lo último en tratamientos de belleza son los masajes realizados por ¡auténticas boas constrictor! “Tonifican y estimula el nervio vago –es un nervio que empieza en el cráneo y desciende por el cuello y tórax hasta llegar el abdomen, y que es el encargado transmitir nerviosismo o sosiego–, lo que libera endorfinasy oxitocina”, asegura Serpentessa, la artífice de este nuevo negocio tan curioso a la cadena CBS.

En su local de Poughkeepsie, una ciudad del estado de Nueva York, tiene empleadas a tres serpientes que miden más de metro y medio y se encargan de realizar masajes de cuerpo entero a los valientes que acuden a su curioso negocio. El servicio dura 75 minutos y, si no se ha muerto de miedo o ha sido ahogado por el reptil, después se abonan 300 dólares (unos 259 euros).

La propietaria asegura que allí la gente acude por curación, fortalecimiento o para superar su fobia a las serpientes. Sin embargo, a los expertos en herpetología no les parece buena idea, ya que aseguran que este tipo de animales salvajes pueden interpretar los movimientos normales de un ser humano como un gesto agresivo, y no hay manera de saber qué acción los asustará. Serpentessa añade: “No hay garantías con un animal salvaje. Tú decides si es seguro para ti o no. Aquí nadie ha sido herido por una de mis boas constrictor".

Después de esto, ¿habrá manera de sorprendernos con algún tratamiento de belleza más alocado?

