Consigue unas cejas perfectas como Jennifer Lopez

A día de hoy podemos concluir que la naturalidad está sobrevalorada, y si no que se lo digan a los expertos en moda y maquillaje, que después de lustros de minimalismo se han rendido al encanto desbordante de los ochenta y a su estética excesiva. Una de las señas de identidad de esa época fueron las cejas gruesas, que nadie lució con tanto orgullo como Brooke Shields; despeinadas, irregulares, salvajes y, sí, en esta ocasión, sin artificios. Y como estamos regidos por la ley del péndulo, todo vuelve, pero nunca de la misma manera.

En el nuevo milenio, las cejas gruesas se 'fabrican', aunque vengan de serie en formato 'bold'. Si las tienes tupidas de nacimiento, tanto mejor para ti, pero eso no te ahorrará tener que diseñarlas si quieres darles un plus de protagonismo y definirlas al estilo de Jennifer Lopez, Demi Lovato o Cara Delevingne (lo de Lily Collins da para un estudio de caso aparte).

Agnieszka Kruczynska, responsable de formación de Benefit, marca por excelencia en el diseño de cejas, nos da algunas pautas para conseguir que estos pelillos que enmarcan nuestra mirada tengan forma XXL, pero con proporción y armonía. Olvídate de la escuadra y el cartabón y hazte con cera, pinzas y un lápiz para trazar las líneas perfectas. Empezamos la clase:

1. Antes que nada, marca los sitios clave. Conseguir la anchura adecuada a ojímetro es jugársela. “Señala con un lápiz el punto de inicio, el punto más alto y el final de la ceja. Después únelos en línea recta y rellénalos dejando la parte de arriba natural, para lo que habrá que difuminar las líneas”.

2. Haz las paces con la cera. “Las cejas depiladas con este método quedan más definidas y limpias. Deja las pinzas para perfeccionar”, señala la experta.

3. El orden de los factores sí altera el producto. Vamos, que hay que empezar por el principio. “Yo aconsejo comenzar por el entrecejo y continuar por la parte de abajo para conseguir el efecto lifting, pues es la depilación de esta zona la que marca el diseño. En la parte de arriba lo que hacemos arriba es más bien limpieza para conseguir unas cejas definidas”.

4. Posiblemente el quid de la cuestión es conseguir unas cejas arqueadas, pero sin renunciar a su grosor. ¿La cuadratura del círculo? No tanto. Según Kruczynska, “para elevarlas es importante depilar bien la parte del arco por abajo y marcar correctamente la parte de arriba del arco con un producto de maquillaje para las cejas”.

5. Si no eres muy experta, desde aquí te decimos que lo mejor es no arriesgarse y acudir a un centro especializado en estos menesteres. Pero si decides experimentar en casa, ten en cuenta que necesitarás repetir el logro. La primera ceja quizá te salga bien, pero ¿y la segunda? En todo caso, que sepas para lograr unas cejas simétricas y pobladas también hay algún que otro truquillo. Existen plantillas, y son una opción para maquillar las cejas en casa, por si no eres muy ducha en el manejo del pincel o el pulso no te acompaña…

6. Pero antes de lanzarte a perfilar el resultado lápiz en mano, recuerda que existen muchos tipos. Acertar con la textura (ni muy cremoso ni muy duro) y con el color (siempre lo más parecido a tu color) te permitirá lucir unas cejas dignas de la admiración de Kim Kardashian, en lugar de parecer que te has maquillado para ser el payaso de la fiesta. La especialista de Benefit agrega: “El lápiz con punta ancha es el más adecuado para las principiantes o para quien busca algo fácil y rápido. Pero si lo que quieres es precisión y unas cejas definidas usa uno con punta fina y que tenga un cepillo para difuminar. Las más pro pueden decantarse por fórmulas con diferentes tonos para rellenar la ceja y conseguir un efecto degradado e iluminar la ceja”.

Y, en todo caso, recuerda que si no quieres llamar la atención más de lo debido, al rellenar la ceja hazlo con trazos que simulen los pelos, nunca con una sola línea gruesa. Y sí, las cejas se pueden y se deben cortar para igualar la longitud de los pelillos y que estos no sobresalgan si son muy largos. ¿Mucha complicación? Quizá debas pensar seriamente en el microblading…

