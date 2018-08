Todos los usos del aceite de coco para cara, pelo y cuerpo

Si viviéramos haciendo solo caso a las recomendaciones de las top models, además de pasar dos horas diarias en el gimnasio (y jurar y perjurar que nuestro único secreto de belleza es beber mucho agua y dormir ocho horas), estaríamos todo el día oliendo a coco. Porque no hay listado de secretos de belleza que no incluya el uso del mismo ¡para todo! Pero, realmente, ¿qué uso se le puede dar a un tarro de aceite de coco?

Coco para hidratar

La verdad es que no hace falta más que tomarlo entre los dedos para darse cuenta de que hidrata, ¡y mucho! Sin embargo, y a pesar de que este texto está dedicado a alabar sus cualidades, es importante recordar que el aceite de coco es muy rico en grasas saturadas, y no le va a bien a todas las pieles. Es más: pieles mixtas, grasas o con acné mejor abstenerse porque es realmente comedogénico. En caso de duda, mejor usarlo en la piel del cuerpo y dejar el cutis para otros aceites no comedogénicos, como el de marula, argán o de karité.

Como bálsamo de labios



Nada como introducir un poco de aceite en una lata o un envase de viaje para llevar un bálsamo tan hidratante como barato. Aun siendo un aceite, queda como una cera sobre la piel, con lo cual además tiene un efecto oclusivo y protector.

¿Cutículas ásperas? Él se encarga



Como un tiro. El aceite de coco funciona como un tiro para las cutículas, y encima las manos nos olerán a crema solar… Eso sí, pringoso, lo que se dice pringoso, sí que es un poco…

Desmaquillante para doble limpieza



La doble limpieza asiática consiste en hacer un primer desmaquillado con un aceite o un bálsamo desmaquillador: la grasa es el mejor vehículo para eliminar otras grasas, como las del maquillaje o la de la propia piel. Y luego, se hace una segunda limpieza con un gel sin jabón. Para poder hacerla con aceite de coco, hay que calentarlo entre las manos y masajearlo suavemente sobre la piel. Lo más importante es retirar el resto de aceite de coco de la piel del rostro, pues… recordemos… es comedogénico.

Mascarilla prechampú



La forma más sencilla de sacarle el mejor rendimiento a la hora de nutrir la melena es aplicar una pequeña cantidad de medios a puntas al menos una hora antes de lavar el pelo, y peinarlo bien para asegurarnos que cubrimos todo el cabello. Luego, al lavarlo, habrá que usar agua caliente, o será imposible eliminarla. Es mejor no aplicar demasiado aceite ¡o no habrá quien lo elimine jamás!

Para controlar el encrespado



Si tienes el cabello muy voluminoso. Pero mucho… Y descontrolado… Aplica una pequeñísima cantidad de aceite de coco entre las palmas y frota una contra otra hasta que haya muy poco producto, y sólo entonces, pásalas por la superficie del cabello casi sin tocarlo, apenas rozándolo, para dominar esos pelillos que se vuelven locos, locos, locos.

Exfoliante natural



Diluye un poco de aceite de coco (es sólido a temperatura ambiente) e introduce sal marina para crear tu propio exfoliante. Eso sí: usa muy poca cantidad, pues cuando se vaya por el desagüe puede acabar causando problemas en las cañerías. ¿Otra opción? Retirarlo con una toalla de mano húmeda con agua caliente, que además deja un resto de aceite hidratante en la piel.

Fuente: www.mujerhoy.com