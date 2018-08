"No tenemos acreditado que los detenidos sean de la banda Los Monos"

El comisario Bengoechea confirmó que seis personas detenidas tras el ataque en la madrugada de ayer a la sede Fiscalía "tienen antecedentes", pero aclaró que no está acreditado que pertenezcan al clan de los Cantero.

El jefe de la Unidad Regional II, Juan Pablo Bengoechea, brindó esta mañana más detalles sobre el procedimiento que desembocó en la detención de seis sospechosos por el ataque a la sede la Fiscalía ocurrido en la madrugada del martes.

El funcionario confirmó que hay un automóvil Renault 9 secuestrado que habría sido utilizado por los autores de la balacera. En el interior del vehículo, dijo Bengoechea, se incautaron vainas calibres 9 milímetros, pero aclaró que a pesar de las detenciones y del secuestro de ese material, "no se hallaron armas de fuego"

En declaraciones a la prensa, Bengoechea señaló que el ataque al inmueble de Montevideo 1968 sucedió minutos antes de las 3.

"En horas de la madrugada de ayer se produjo un ataque en la sede del MPA en la calle Montevideo. Eso fue avisado por el personal que estaba de custodia en el lugar. Alertadas todas las unidades se inició la búsqueda del auto R 9 que fue avistado en el lugar y del que habría partido los disparos", explicó Bengoechea.

El funcionario agregó que "minutos después, ese vehículo fue avistado en la zona oeste y así se inició una persecución en Gaboto y Francia. Se produjo un intercambio de disparos al querer detener la marcha de este auto. La persecución siguió y hubo otro tiroteo. En el intercambio de disparos se vio que había dos o tres personas más, Entonces se lo perdió de vista hasta que se lo detectó en Seguí y Avellaneda, ya con un solo ocupante".

"Cuando el vehículo fue avistado se lo detuvo con un ocupante. Se había visto en el intercambio de disparos que eran dos o tres los que iban en el auto. Se detuvo al conductor. Entonces, en las inmediaciones se procedió a la búsqueda de los restantes sospechosos. Así de pudo detener a cuatro hombres más que habían sustraído un vehículo e intentaban retirarse de la zona", expresó Bengoechea.

El jefe de la policía de Rosario agregó que "inspeccionado el Renault 9 se encuentran algunas cápsulas de calibre 9 milímetros y se procedió a la demora de estas personas con intervención del fiscal (de flagrancia Matías) Edery y el traslado a la División Judiciales de la Unidad Regional II".

El funcionario policial confirmó que "dos o tres personas que iban en el R9 lograron tirarse del vehículo" en plena persecución de la policía. "Se han tirado del auto en movimiento en una persecución bastante compleja, con intercambio de disparos. En una de esas circunstancias lograron arrojarse del vehículo dos a tres personas", agregó.

Bengoechea agregó que "después se detuvo a cuatro personas que intentaban robar un auto. Se secuestran las cápsulas que estaban en el R9 y luego se demoró a otro hombre que coincidía por la descripción de sus prendas con las de uno de los ocupantes del coche. Por el momento, no hay secuestro de armas".

"En total se demoraron a seis personas. Dos son menores de edad. Tienen antecedentes y de estas detenciones no surgieron vinculaciones con fuerzas de seguridad. No sabemos si los detenidos tienen vinculación con la banda de Los Monos. No sabemos si tuvieron participación en otras balaceras", amplió el jefe policial.

El jefe de la Unidad Regional II también fue consultado sobre la detención de dos policías y un civil en la zona de barrio Municipal en un episodio muy confuso que algunos vinculaban con el ataque a la Fiscalía.

"Tengo una breve referencia de la demora de dos empleados policiales y un civil, en Sánchez de Thompson y Grandoli, muy alejado del hecho. No tengo información porque ese procedimiento lo está trabajando Gendarmería Nacional", agregó.

